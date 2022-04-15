https://ria.ru/20220415/kontsert-1783640051.html

В Новосибирске прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию"

В Новосибирске прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию" - РИА Новости, 15.04.2022

В Новосибирске прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию"

Концерт всероссийского музыкально-патриотического марафона "ZаРоссию" с участием звезд российского рока Сергея Бобунца и Сергея Галанина прошел в Новосибирской... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T05:45

2022-04-15T05:45

2022-04-15T06:12

новосибирская область

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783640031_0:6:2000:1131_1920x0_80_0_0_48308af3671e82f2f51016b634cbde2d.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Концерт всероссийского музыкально-патриотического марафона "ZаРоссию" с участием звезд российского рока Сергея Бобунца и Сергея Галанина прошел в Новосибирской области, сообщает правительство региона.Участники марафона в Новосибирске стали слушателями динамичного трехчасового концерта, хедлайнерами которого выступили лидер рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец и группа "СерьГа" под руководством Сергея Галанина. Также на сцену вышли творческие коллективы Новосибирской области. Программа на сцене началась с исполнения гимна России."Музыка объединяет – жители Новосибирской области сегодня смогли почувствовать это на себе. Песни, которые прозвучали со сцены – о любви и дружбе, о добре и красоте родных мест. В России всегда знали, что такое взаимоуважение и чувство общности, помнили свою историю и корни, несмотря ни на что стремились к высоким целям. И сейчас важно сплотиться вокруг главных ценностей, которые остаются прежними. Мы едины – в этом залог наших успехов и побед!", - сказал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.Новосибирцы присоединились к проекту, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральном округе.

https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новосибирская область, россия, общество