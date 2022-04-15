05:45 15.04.2022 (обновлено: 06:12 15.04.2022)
В Новосибирске прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию"
В Новосибирске прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию" с участием Сергея Бобунца
© Правительство Новосибирской областиВ Новосибирской области прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию"
© Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области прошел рок-концерт марафона "ZаРоссию"
НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Концерт всероссийского музыкально-патриотического марафона "ZаРоссию" с участием звезд российского рока Сергея Бобунца и Сергея Галанина прошел в Новосибирской области, сообщает правительство региона.
"В Новосибирске 14 апреля состоялся рок-концерт музыкально-патриотического марафона "ZаРоссию". Один из хештегов марафона – #мывместе – точно отразил атмосферу праздника. Площадь Пименова в этот день наполнилась жителями региона самых разных возрастов", - говорится в сообщении.
Участники марафона в Новосибирске стали слушателями динамичного трехчасового концерта, хедлайнерами которого выступили лидер рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец и группа "СерьГа" под руководством Сергея Галанина. Также на сцену вышли творческие коллективы Новосибирской области. Программа на сцене началась с исполнения гимна России.
"Музыка объединяет – жители Новосибирской области сегодня смогли почувствовать это на себе. Песни, которые прозвучали со сцены – о любви и дружбе, о добре и красоте родных мест. В России всегда знали, что такое взаимоуважение и чувство общности, помнили свою историю и корни, несмотря ни на что стремились к высоким целям. И сейчас важно сплотиться вокруг главных ценностей, которые остаются прежними. Мы едины – в этом залог наших успехов и побед!", - сказал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Новосибирцы присоединились к проекту, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральном округе.