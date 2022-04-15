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Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
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Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, пишут СМИ
Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, пишут СМИ
Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы США признали РФ "страной-спонсором терроризма", американский лидер никаких... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:59
2022-04-15T21:59
в мире
владимир зеленский
дмитрий белик
наталья никонорова
сша
украина
евросоюз
джо байден
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы США признали РФ "страной-спонсором терроризма", американский лидер никаких обязательств не дал, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Законопроект о признании за Россией такого статуса был представлен в январе американским республиканцем Джимом Бэнксом."Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с прямым призывом к США признать Россию государством-спонсором терроризма, это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что призыв был озвучен в недавнем телефонном разговоре Зеленского с Байденом.Президент США не давал никаких определенных обязательств в ходе разговора, заявил, что намерен рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву, пишет газета.В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма.Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в случае принятия этого пакета санкций США против РФ ответ Москвы будет симметричным, Россия оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним.Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова в связи с этим проектом санкций призвала США обратить внимание на вступивший на Украине в действие закон об основах национального сопротивления, который, по ее словам, легализует и вооружает добровольческие вооруженные формирования, а бандитам и террористам дает юридическую и практическую поддержку для безнаказанного совершения терактов и других преступлений в Донбассе. В связи с этим, отмечала Никонорова, США своим поощрением политики властей Украины спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783649841.html
https://ria.ru/20220415/bayden-1783725480.html
сша
украина
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в мире, владимир зеленский, дмитрий белик, наталья никонорова, сша, украина, евросоюз, джо байден, терроризм, днр, донбасс
21:59 15.04.2022
 
Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма, пишут СМИ

Washington Post: Зеленский попросил Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма

© Фото : @ZelenskyyUa/TwitterПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции СOP26 в Глазго
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции СOP26 в Глазго - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : @ZelenskyyUa/Twitter
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции СOP26 в Глазго. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы США признали РФ "страной-спонсором терроризма", американский лидер никаких обязательств не дал, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Законопроект о признании за Россией такого статуса был представлен в январе американским республиканцем Джимом Бэнксом.
"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с прямым призывом к США признать Россию государством-спонсором терроризма, это одна из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США", - говорится в сообщении газеты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 09:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина "еще раньше" начала "войну" с Россией
Отмечается, что призыв был озвучен в недавнем телефонном разговоре Зеленского с Байденом.
Президент США не давал никаких определенных обязательств в ходе разговора, заявил, что намерен рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву, пишет газета.
В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в случае принятия этого пакета санкций США против РФ ответ Москвы будет симметричным, Россия оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним.
Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова в связи с этим проектом санкций призвала США обратить внимание на вступивший на Украине в действие закон об основах национального сопротивления, который, по ее словам, легализует и вооружает добровольческие вооруженные формирования, а бандитам и террористам дает юридическую и практическую поддержку для безнаказанного совершения терактов и других преступлений в Донбассе. В связи с этим, отмечала Никонорова, США своим поощрением политики властей Украины спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 14:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Поездка Байдена в Киев не планируется, заявили в Белом доме
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий БеликНаталья НиконороваСШАУкраинаЕвросоюзДжо БайденТерроризмДНРДонбасс
 
 
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