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Новосибирская область поможет семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 15.04.2022
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Новосибирская область поможет семьям погибших на Украине военных
Новосибирская область поможет семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 15.04.2022
Новосибирская область поможет семьям погибших на Украине военных
Власти Новосибирской области выделят из областного резервного фонда по 3 миллиона рублей семьям погибших в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военных... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:44
2022-04-15T09:44
владимир путин
украина
новосибирская область
россия
признание днр и лнр в россии
общество
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Власти Новосибирской области выделят из областного резервного фонда по 3 миллиона рублей семьям погибших в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военных и сотрудников Росгвардии, сообщается в постановлении на официальном сайте правительства региона."Обеспечить оказание единовременной материальной помощи в размере 3 миллиона рублей членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Украины с 24 февраля 2022 года", - говорится в постановлении облправительства.В документе уточняется, что оказание единовременной материальной помощи осуществляется за счет средств резервного фонда правительства Новосибирской области.Федеральная выплата семьям погибших на Украине, как сообщал Кремль, составит 5 миллионов рублей – вкупе с выплатой по страховке и единовременным пособием общая сумма превысит 12,4 миллиона рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783649841.html
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владимир путин, украина, новосибирская область, россия, признание днр и лнр в россии, общество
09:44 15.04.2022
 
Новосибирская область поможет семьям погибших на Украине военных

Новосибирская область выделит по три миллиона рублей семьям погибших на Украине военных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Власти Новосибирской области выделят из областного резервного фонда по 3 миллиона рублей семьям погибших в ходе спецоперации по демилитаризации Украины военных и сотрудников Росгвардии, сообщается в постановлении на официальном сайте правительства региона.
"Обеспечить оказание единовременной материальной помощи в размере 3 миллиона рублей членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Украины с 24 февраля 2022 года", - говорится в постановлении облправительства.
В документе уточняется, что оказание единовременной материальной помощи осуществляется за счет средств резервного фонда правительства Новосибирской области.
Федеральная выплата семьям погибших на Украине, как сообщал Кремль, составит 5 миллионов рублей – вкупе с выплатой по страховке и единовременным пособием общая сумма превысит 12,4 миллиона рублей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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