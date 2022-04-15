https://ria.ru/20220415/kiev-1783736066.html

В Киеве переименовали сквер "дружбы с Москвой" в честь "героев Мариуполя"

В Киеве переименовали сквер "дружбы с Москвой" в честь "героев Мариуполя" - РИА Новости, 15.04.2022

В Киеве переименовали сквер "дружбы с Москвой" в честь "героев Мариуполя"

Горсовет украинской столицы переименовал сквер "дружбы Киева и Москвы" в сквер "героев Мариуполя", сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ранее горсовет Ужгорода... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:11

2022-04-15T15:11

2022-04-15T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

киев

мариуполь

виталий кличко

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Горсовет украинской столицы переименовал сквер "дружбы Киева и Москвы" в сквер "героев Мариуполя", сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ранее горсовет Ужгорода сообщал о намерении переименовать 58 улиц, чьи названия связаны с российскими деятелями.Мэр напомнил, что памятник дружбе между городами демонтировали в 2021 году, и заявил, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220118/kiev-1768407965.html

украина

киев

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, мариуполь, виталий кличко, ситуация в днр и лнр