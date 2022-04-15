В Киеве переименовали сквер "дружбы с Москвой" в честь "героев Мариуполя"
Горсовет Киева переименовал сквер "дружбы с Москвой" в честь "героев Мариуполя"
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Горсовет украинской столицы переименовал сквер "дружбы Киева и Москвы" в сквер "героев Мариуполя", сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Ранее горсовет Ужгорода сообщал о намерении переименовать 58 улиц, чьи названия связаны с российскими деятелями.
"Сегодня я подал проект решения про переименование бывшего сквера дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу", - приводятся слова Кличко на его сайте.
Мэр напомнил, что памятник дружбе между городами демонтировали в 2021 году, и заявил, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.