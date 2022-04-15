Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/khakasiya-1783670811.html
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию - РИА Новости, 15.04.2022
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию
ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:13
2022-04-15T11:13
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных, сообщает республиканское управление ФСБ."Задокументированы факты организации и осуществления на территории Республики Хакасия экстремистского сообщества. Согласно полученным данным, целью сообщества являлась ликвидация России как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя", - говорится в релизе.Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов Вооруженных сил РФ, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.В данный момент в отношении организатор и одного из руководителей сообщества расследуется уголовное дело об организации экстремистского сообщества. Оба заключены в СИЗО.В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты среди прочего оружие и экстремистские материалы.Вокруг какой идеологии строилось сообщество, не раскрывается.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html
https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика хакасия
11:13 15.04.2022
 
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию

В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию и пытавшихся привлечь военных

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных, сообщает республиканское управление ФСБ.
"Задокументированы факты организации и осуществления на территории Республики Хакасия экстремистского сообщества. Согласно полученным данным, целью сообщества являлась ликвидация России как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя", - говорится в релизе.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым
Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов Вооруженных сил РФ, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.
В данный момент в отношении организатор и одного из руководителей сообщества расследуется уголовное дело об организации экстремистского сообщества. Оба заключены в СИЗО.
В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты среди прочего оружие и экстремистские материалы.
Вокруг какой идеологии строилось сообщество, не раскрывается.
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки Исламское государство*. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 17:00
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
 
РоссияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала