https://ria.ru/20220415/khakasiya-1783670811.html
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию - РИА Новости, 15.04.2022
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию
ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:13
2022-04-15T11:13
2022-04-15T11:13
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных, сообщает республиканское управление ФСБ."Задокументированы факты организации и осуществления на территории Республики Хакасия экстремистского сообщества. Согласно полученным данным, целью сообщества являлась ликвидация России как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя", - говорится в релизе.Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов Вооруженных сил РФ, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.В данный момент в отношении организатор и одного из руководителей сообщества расследуется уголовное дело об организации экстремистского сообщества. Оба заключены в СИЗО.В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты среди прочего оружие и экстремистские материалы.Вокруг какой идеологии строилось сообщество, не раскрывается.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html
https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика хакасия
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию
В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию и пытавшихся привлечь военных
КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных, сообщает республиканское управление ФСБ.
"Задокументированы факты организации и осуществления на территории Республики Хакасия
экстремистского сообщества. Согласно полученным данным, целью сообщества являлась ликвидация России
как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя", - говорится в релизе.
Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов Вооруженных сил РФ, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.
В данный момент в отношении организатор и одного из руководителей сообщества расследуется уголовное дело об организации экстремистского сообщества. Оба заключены в СИЗО.
В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты среди прочего оружие и экстремистские материалы.
Вокруг какой идеологии строилось сообщество, не раскрывается.