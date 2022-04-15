https://ria.ru/20220415/khakasiya-1783670811.html

В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию

В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию - РИА Новости, 15.04.2022

В Хакасии задержали экстремистов, хотевших уничтожить Россию

ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:13

2022-04-15T11:13

2022-04-15T11:13

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. ФСБ разоблачила в Хакасии экстремистское сообщество, стремившееся уничтожить Россию как государство и пытавшихся создать боевые подразделения с привлечением военных, сообщает республиканское управление ФСБ."Задокументированы факты организации и осуществления на территории Республики Хакасия экстремистского сообщества. Согласно полученным данным, целью сообщества являлась ликвидация России как государственного образования, в том числе путем насильственного изменения конституционного строя", - говорится в релизе.Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих одного из гарнизонов Вооруженных сил РФ, а также получения доступа к оружию и боеприпасам.В данный момент в отношении организатор и одного из руководителей сообщества расследуется уголовное дело об организации экстремистского сообщества. Оба заключены в СИЗО.В ходе обысков дома и в офисе фигурантов изъяты среди прочего оружие и экстремистские материалы.Вокруг какой идеологии строилось сообщество, не раскрывается.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html

https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html

россия

республика хакасия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика хакасия