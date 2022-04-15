https://ria.ru/20220415/kazakhstan-1783684018.html
Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ
Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ - РИА Новости, 15.04.2022
Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ
Никаких запросов о направлении казахстанских военнослужащих по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украину или в любую другую... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:03
2022-04-15T12:03
2022-04-15T12:13
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АЛМА-АТА, 15 апр - РИА Новости. Никаких запросов о направлении казахстанских военнослужащих по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украину или в любую другую страну не поступало, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.По данным пресс-службы, 14 апреля состоялось очередное заседание военного комитета ОДКБ в режиме видеоконференции."Заседания военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год – в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн… На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился", - говорится в сообщении минобороны.Ведомство напомнило, что "в соответствии с соглашением о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности введение Коллективных миротворческих сил вне территории ОДКБ возможно только с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии обеих сторон".Согласно казахстанскому законодательству, решение о направлении военных для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании предложения президента."Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - добавили в минобороны.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, одкб, в мире, украина
12:03 15.04.2022 (обновлено: 12:13 15.04.2022)
Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ
В Казахстан не поступал запрос о направлении военных на Украину по линии ОДКБ
АЛМА-АТА, 15 апр - РИА Новости. Никаких запросов о направлении казахстанских военнослужащих по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украину или в любую другую страну не поступало, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
По данным пресс-службы, 14 апреля состоялось очередное заседание военного комитета ОДКБ
в режиме видеоконференции.
"Заседания военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год – в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн… На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился", - говорится в сообщении минобороны.
Ведомство напомнило, что "в соответствии с соглашением о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности введение Коллективных миротворческих сил вне территории ОДКБ возможно только с санкции Совета Безопасности ООН
и при согласии обеих сторон".
Согласно казахстанскому законодательству, решение о направлении военных для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании предложения президента.
"Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину
или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - добавили в минобороны.