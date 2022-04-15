https://ria.ru/20220415/kazakhstan-1783684018.html

Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ

Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ - РИА Новости, 15.04.2022

Казахстан не получал запросов об отправке военных на Украину по линии ОДКБ

Никаких запросов о направлении казахстанских военнослужащих по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украину или в любую другую... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:03

2022-04-15T12:03

2022-04-15T12:13

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АЛМА-АТА, 15 апр - РИА Новости. Никаких запросов о направлении казахстанских военнослужащих по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украину или в любую другую страну не поступало, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.По данным пресс-службы, 14 апреля состоялось очередное заседание военного комитета ОДКБ в режиме видеоконференции."Заседания военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год – в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн… На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился", - говорится в сообщении минобороны.Ведомство напомнило, что "в соответствии с соглашением о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности введение Коллективных миротворческих сил вне территории ОДКБ возможно только с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии обеих сторон".Согласно казахстанскому законодательству, решение о направлении военных для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании предложения президента."Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - добавили в минобороны.

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, одкб, в мире, украина