https://ria.ru/20220415/ispaniya-1783694272.html

Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ

Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2022

Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ

В ходе расследования по поиску имущества российских физических или юридических лиц, предпринятого генеральным советом нотариата Испании, были обнаружены четыре... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:40

2022-04-15T12:40

2022-04-15T12:40

в мире

сергей чемезов

испания

ростех

евросоюз

каталония

россия

санкции в отношении россии

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МАДРИД, 15 апр – РИА Новости. В ходе расследования по поиску имущества российских физических или юридических лиц, предпринятого генеральным советом нотариата Испании, были обнаружены четыре яхты, одна стоянка для судов и 29 объектов недвижимости, сообщает испанская газета El País.Собственность, связанная с крупными российскими предпринимателями, обнаружена вдоль всего средиземноморского побережья страны, причем 16 объектов из 34 находятся в Каталонии, пишет издание.Поиск предметов собственности проводился на основе Единого нотариального индекса, который представляет собой базу данных, куда с января 2004 года вносятся все операции, осуществляемые нотариусами страны.По утверждению газеты, одним из вероятных собственников найденных активов является генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Власти Испании начали вести работу по выявлению и замораживанию активов, принадлежащей российским бизнесменам, после того как ЕС ввел против России санкции в связи с военной операцией на Украине.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780418811.html

https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776765541.html

испания

каталония

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей чемезов, испания, ростех, евросоюз, каталония, россия, санкции в отношении россии