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Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
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Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ
Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ
В ходе расследования по поиску имущества российских физических или юридических лиц, предпринятого генеральным советом нотариата Испании, были обнаружены четыре... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:40
2022-04-15T12:40
в мире
сергей чемезов
испания
ростех
евросоюз
каталония
россия
санкции в отношении россии
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МАДРИД, 15 апр – РИА Новости. В ходе расследования по поиску имущества российских физических или юридических лиц, предпринятого генеральным советом нотариата Испании, были обнаружены четыре яхты, одна стоянка для судов и 29 объектов недвижимости, сообщает испанская газета El País.Собственность, связанная с крупными российскими предпринимателями, обнаружена вдоль всего средиземноморского побережья страны, причем 16 объектов из 34 находятся в Каталонии, пишет издание.Поиск предметов собственности проводился на основе Единого нотариального индекса, который представляет собой базу данных, куда с января 2004 года вносятся все операции, осуществляемые нотариусами страны.По утверждению газеты, одним из вероятных собственников найденных активов является генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.Власти Испании начали вести работу по выявлению и замораживанию активов, принадлежащей российским бизнесменам, после того как ЕС ввел против России санкции в связи с военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780418811.html
https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776765541.html
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в мире, сергей чемезов, испания, ростех, евросоюз, каталония, россия, санкции в отношении россии
12:40 15.04.2022
 
Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ

El País: испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян

© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
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МАДРИД, 15 апр – РИА Новости. В ходе расследования по поиску имущества российских физических или юридических лиц, предпринятого генеральным советом нотариата Испании, были обнаружены четыре яхты, одна стоянка для судов и 29 объектов недвижимости, сообщает испанская газета El País.
Собственность, связанная с крупными российскими предпринимателями, обнаружена вдоль всего средиземноморского побережья страны, причем 16 объектов из 34 находятся в Каталонии, пишет издание.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 11:13
Киев надеется получить деньги за замороженные российские активы
Поиск предметов собственности проводился на основе Единого нотариального индекса, который представляет собой базу данных, куда с января 2004 года вносятся все операции, осуществляемые нотариусами страны.
По утверждению газеты, одним из вероятных собственников найденных активов является генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Власти Испании начали вести работу по выявлению и замораживанию активов, принадлежащей российским бизнесменам, после того как ЕС ввел против России санкции в связи с военной операцией на Украине.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:10
В Италии подтвердили арест собственности россиян, попавших под санкции ЕС
 
В миреСергей ЧемезовИспанияРостехЕвросоюзКаталонияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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