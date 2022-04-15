https://ria.ru/20220415/isk-1783651511.html

В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде

В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 15.04.2022

В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что первый иск по взысканию ущерба от водной блокады будет подан после... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:31

2022-04-15T09:31

2022-04-15T09:31

украина

россия

почта россии

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775338408_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_872cc496522abcd0c655c4d2d418f20d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что первый иск по взысканию ущерба от водной блокады будет подан после возобновления почтовой связи с Украиной.Ранее рабочая группа передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова."С подачей иска возникли объективные сложности из-за того, что Почта России временно приостановила прием отправлений на Украину, поэтому мы не можем, согласно требованиям процессуального законодательства, уведомить украинскую сторону о подаче иска. Как только почтовые связи будут возобновлены, мы выполним все необходимые юридические процедуры и подадим иск", - сказал РИА Новости Трофимов.Собеседник агентства напомнил, что по материалу рабочей группы крымского парламента уже возбуждено уголовное дело по статье "Экоцид", в котором фигурируют 12 фамилий бывших и нынешних украинских чиновников. В рамках этого дела также возможна подача иска о взыскании материального ущерба, нанесенного водной блокадой.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20220409/blokada-1782643782.html

https://ria.ru/20220317/voznagrazhdenie-1778581201.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, россия, почта россии, республика крым, в мире