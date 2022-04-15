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В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 15.04.2022
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В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде
В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 15.04.2022
В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что первый иск по взысканию ущерба от водной блокады будет подан после... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:31
2022-04-15T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что первый иск по взысканию ущерба от водной блокады будет подан после возобновления почтовой связи с Украиной.Ранее рабочая группа передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова."С подачей иска возникли объективные сложности из-за того, что Почта России временно приостановила прием отправлений на Украину, поэтому мы не можем, согласно требованиям процессуального законодательства, уведомить украинскую сторону о подаче иска. Как только почтовые связи будут возобновлены, мы выполним все необходимые юридические процедуры и подадим иск", - сказал РИА Новости Трофимов.Собеседник агентства напомнил, что по материалу рабочей группы крымского парламента уже возбуждено уголовное дело по статье "Экоцид", в котором фигурируют 12 фамилий бывших и нынешних украинских чиновников. В рамках этого дела также возможна подача иска о взыскании материального ущерба, нанесенного водной блокадой.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20220409/blokada-1782643782.html
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украина, россия, почта россии, республика крым, в мире
09:31 15.04.2022
 
В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде

Первый иск по водной блокаде Крыма подадут после возобновления почтовой связи с Украиной

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что первый иск по взысканию ущерба от водной блокады будет подан после возобновления почтовой связи с Украиной.
Ранее рабочая группа передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова.
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"С подачей иска возникли объективные сложности из-за того, что Почта России временно приостановила прием отправлений на Украину, поэтому мы не можем, согласно требованиям процессуального законодательства, уведомить украинскую сторону о подаче иска. Как только почтовые связи будут возобновлены, мы выполним все необходимые юридические процедуры и подадим иск", - сказал РИА Новости Трофимов.
Собеседник агентства напомнил, что по материалу рабочей группы крымского парламента уже возбуждено уголовное дело по статье "Экоцид", в котором фигурируют 12 фамилий бывших и нынешних украинских чиновников. В рамках этого дела также возможна подача иска о взыскании материального ущерба, нанесенного водной блокадой.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
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