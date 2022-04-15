Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок
Зампред Совфеда Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок региона
Саранск, Республика Мордовия. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Яцкин побывал на площадках Инжинирингового центра волоконной оптики и Технопарка Мордовии в ходе рабочего визита в республику в пятницу. Вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым он ознакомился с основными направлениями работы инновационных площадок.
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"Центр специализируется на разработке и производстве оптического волокна, здесь создаётся полный технологический цикл производства спецволокон: от заготовок-преформ до вытяжки и тестирования готовой продукции. Одновременно в Республике Мордовия действует АО "Оптиковолоконные Системы" - это единственный в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна. В 2021 году завод занимал более 30% отечественного рынка. Продукция завода успешно конкурирует по качеству с зарубежными аналогами", - цитируются в сообщении слова генерального директора Технопарка Андрея Николаева.
Отмечается, что освоение технологии производства оптоволокна полного цикла, включая производство собственных преформ, позволит создать задел для обеспечения технологической безопасности и будущего спроса на оптоволокно в стране. Для этого планируется создание на базе Инжинирингового центра волоконной оптики отдельного подразделения - Центра исследований и разработок по телекоммуникационным оптическим волокнам.
Глава Мордовии подчеркнул, что производство преформ в новых реалиях принципиально важно для реализации ключевых ключевых государственных проектов развития, в том числе нацпроекта "Цифровая экономика".
В свою очередь Яцкин отметил, что среди стратегических направлений, которые демонстрирует Мордовия, особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных систем. "Поддержку в продвижении этого важного для всей страны проекта окажет и Совет по интеллектуальной собственности, и Совет Федерации. В первую очередь речь идет о заводе по выпуску преформ. Это стратегически важное направление, особенно сегодня, в условиях санкционного давления", - заявил первый зампред Совета Федерации.
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