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Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок - РИА Новости, 15.04.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20220415/innovatsii-1783836921.html
Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок
Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок - РИА Новости, 15.04.2022
Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:19
2022-04-15T23:19
республика мордовия
экономика
технологии
артем здунов
андрей николаев
совет федерации рф
республика мордовия
технопарки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Яцкин побывал на площадках Инжинирингового центра волоконной оптики и Технопарка Мордовии в ходе рабочего визита в республику в пятницу. Вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым он ознакомился с основными направлениями работы инновационных площадок."Центр специализируется на разработке и производстве оптического волокна, здесь создаётся полный технологический цикл производства спецволокон: от заготовок-преформ до вытяжки и тестирования готовой продукции. Одновременно в Республике Мордовия действует АО "Оптиковолоконные Системы" - это единственный в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна. В 2021 году завод занимал более 30% отечественного рынка. Продукция завода успешно конкурирует по качеству с зарубежными аналогами", - цитируются в сообщении слова генерального директора Технопарка Андрея Николаева.Отмечается, что освоение технологии производства оптоволокна полного цикла, включая производство собственных преформ, позволит создать задел для обеспечения технологической безопасности и будущего спроса на оптоволокно в стране. Для этого планируется создание на базе Инжинирингового центра волоконной оптики отдельного подразделения - Центра исследований и разработок по телекоммуникационным оптическим волокнам.Глава Мордовии подчеркнул, что производство преформ в новых реалиях принципиально важно для реализации ключевых ключевых государственных проектов развития, в том числе нацпроекта "Цифровая экономика".В свою очередь Яцкин отметил, что среди стратегических направлений, которые демонстрирует Мордовия, особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных систем. "Поддержку в продвижении этого важного для всей страны проекта окажет и Совет по интеллектуальной собственности, и Совет Федерации. В первую очередь речь идет о заводе по выпуску преформ. Это стратегически важное направление, особенно сегодня, в условиях санкционного давления", - заявил первый зампред Совета Федерации.
https://ria.ru/20211022/optovolokno-1755848692.html
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экономика, технологии, артем здунов, андрей николаев, совет федерации рф, республика мордовия, технопарки
23:19 15.04.2022
 
Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок

Зампред Совфеда Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок региона

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск, Республика Мордовия
Саранск, Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск, Республика Мордовия. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Яцкин побывал на площадках Инжинирингового центра волоконной оптики и Технопарка Мордовии в ходе рабочего визита в республику в пятницу. Вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым он ознакомился с основными направлениями работы инновационных площадок.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября 2021, 17:42
Чернышенко отметил важность развития производства оптоволокна в Мордовии
"Центр специализируется на разработке и производстве оптического волокна, здесь создаётся полный технологический цикл производства спецволокон: от заготовок-преформ до вытяжки и тестирования готовой продукции. Одновременно в Республике Мордовия действует АО "Оптиковолоконные Системы" - это единственный в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна. В 2021 году завод занимал более 30% отечественного рынка. Продукция завода успешно конкурирует по качеству с зарубежными аналогами", - цитируются в сообщении слова генерального директора Технопарка Андрея Николаева.
Отмечается, что освоение технологии производства оптоволокна полного цикла, включая производство собственных преформ, позволит создать задел для обеспечения технологической безопасности и будущего спроса на оптоволокно в стране. Для этого планируется создание на базе Инжинирингового центра волоконной оптики отдельного подразделения - Центра исследований и разработок по телекоммуникационным оптическим волокнам.
Глава Мордовии подчеркнул, что производство преформ в новых реалиях принципиально важно для реализации ключевых ключевых государственных проектов развития, в том числе нацпроекта "Цифровая экономика".
В свою очередь Яцкин отметил, что среди стратегических направлений, которые демонстрирует Мордовия, особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных систем. "Поддержку в продвижении этого важного для всей страны проекта окажет и Совет по интеллектуальной собственности, и Совет Федерации. В первую очередь речь идет о заводе по выпуску преформ. Это стратегически важное направление, особенно сегодня, в условиях санкционного давления", - заявил первый зампред Совета Федерации.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 20:32
Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно
 
Республика МордовияЭкономикаТехнологииАртем ЗдуновАндрей НиколаевСовет Федерации РФРеспублика МордовияТехнопарки
 
 
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