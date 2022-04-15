https://ria.ru/20220415/innovatsii-1783836921.html

Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок

Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок - РИА Новости, 15.04.2022

Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T23:19

2022-04-15T23:19

2022-04-15T23:19

республика мордовия

экономика

технологии

артем здунов

андрей николаев

совет федерации рф

республика мордовия

технопарки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин оценил потенциал инновационных промышленных площадок Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Яцкин побывал на площадках Инжинирингового центра волоконной оптики и Технопарка Мордовии в ходе рабочего визита в республику в пятницу. Вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым он ознакомился с основными направлениями работы инновационных площадок."Центр специализируется на разработке и производстве оптического волокна, здесь создаётся полный технологический цикл производства спецволокон: от заготовок-преформ до вытяжки и тестирования готовой продукции. Одновременно в Республике Мордовия действует АО "Оптиковолоконные Системы" - это единственный в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна. В 2021 году завод занимал более 30% отечественного рынка. Продукция завода успешно конкурирует по качеству с зарубежными аналогами", - цитируются в сообщении слова генерального директора Технопарка Андрея Николаева.Отмечается, что освоение технологии производства оптоволокна полного цикла, включая производство собственных преформ, позволит создать задел для обеспечения технологической безопасности и будущего спроса на оптоволокно в стране. Для этого планируется создание на базе Инжинирингового центра волоконной оптики отдельного подразделения - Центра исследований и разработок по телекоммуникационным оптическим волокнам.Глава Мордовии подчеркнул, что производство преформ в новых реалиях принципиально важно для реализации ключевых ключевых государственных проектов развития, в том числе нацпроекта "Цифровая экономика".В свою очередь Яцкин отметил, что среди стратегических направлений, которые демонстрирует Мордовия, особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных систем. "Поддержку в продвижении этого важного для всей страны проекта окажет и Совет по интеллектуальной собственности, и Совет Федерации. В первую очередь речь идет о заводе по выпуску преформ. Это стратегически важное направление, особенно сегодня, в условиях санкционного давления", - заявил первый зампред Совета Федерации.

https://ria.ru/20211022/optovolokno-1755848692.html

https://ria.ru/20210917/optovolokno-1750612145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, артем здунов, андрей николаев, совет федерации рф, республика мордовия, технопарки