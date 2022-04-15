https://ria.ru/20220415/informatsiya-1783730224.html

Meta* открыто участвует в информационной войне, заявила Захарова

Meta* открыто участвует в информационной войне, заявила Захарова - РИА Новости, 15.04.2022

Meta* открыто участвует в информационной войне, заявила Захарова

Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и другие американские цифровые корпорации в открытую участвуют в информационной войне,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:47

2022-04-15T14:47

2022-04-15T14:47

медиавойны

технологии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ник клегг

украина

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и другие американские цифровые корпорации в открытую участвуют в информационной войне, развязанной США против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее компания Meta* продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию в отношении российских военнослужащих на фоне военной операции на Украине.Захарова также привела слова вице-президента компании Ника Клегга, заявившего, что IT-гигант будет наращивать свои усилия по противодействию российской пропаганде. "Под "пропагандой", видимо, подразумеваются не устраивающие их факты и любые отличные от западного мейнстрима мнения. Вердикт выносят как бы независимые "факт-чекеры" - например, "смотрящей" за русскоязычным сегментом в Facebook* назначили украинскую организацию StopFake, известную своей предвзятостью и связями с праворадикалами", - написала Захарова в своем Telegram-каналеПо словам Захаровой, о событиях в Буче в соцсети "говорить можно только в русле одной-единственной версии из альтернативной реальности, составленной "специалистами" StopFake". Она заявила, что на ее недавний пост по теме Бучи поставили клеймо "частично недостоверной информации". "Ирония в том, что сам текст на 90% состоял из прямых цитат Кулебы и Арестовича. Фейки это как раз по их части", - написала она."Совершенно очевидно, что Meta* и другие американские цифровые корпорации в открытую участвуют в информационной войне, развязанной Вашингтоном против нашей страны, создавая альтернативную, фейковую реальность. Такая вот "метавселенная" с изъятиями", - подчеркнула Захарова.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* (также запрещены в РФ как экстремистские) призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.По информации Рейтер, Клегг 13 марта сообщил сотрудникам компании об отмене исключения, которое позволяло пользователям призывать к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782898861.html

https://ria.ru/20220323/druzenko-1779761573.html

https://ria.ru/20220322/sotsseti-1779393424.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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украина

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

технологии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ник клегг, украина, сша, ситуация в днр и лнр