https://ria.ru/20220415/indeksatsiya-1783641773.html

Правительство готовит внеплановую индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ

Правительство готовит внеплановую индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ - РИА Новости, 15.04.2022

Правительство готовит внеплановую индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ

В России в ближайшее время произойдет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и иных социальных выплат. С таким заявлением выступил помощник президента Максим... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T06:45

2022-04-15T06:45

2022-04-15T08:57

общество

россия

пенсия

мрот

максим орешкин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России в ближайшее время произойдет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и иных социальных выплат. С таким заявлением выступил помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".Минфин, напомнил Орешкин, ранее опубликовал данные за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета.Повышение качества жизни россиянПриоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме."Безусловным приоритетом правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.В пятницу Мишустин проведет совещание о мерах социальной поддержки. В мероприятии запланировано участие вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Татьяны Голиковой, министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.Индекс реальной инфляцииРазмер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, который сейчас определить в условиях "бурления" рынка очень сложно, для этого нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Он отметил, что "нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции для конкретной задачи, то есть для индексации всех социальных выплат".Индексация социальных пенсийСоциальные пенсии с 1 апреля уже планово проиндексированы на 8,6%, как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось четырех миллионов человек.В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

https://ria.ru/20220413/pensiya-1783379277.html

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общество, россия, пенсия, мрот, максим орешкин