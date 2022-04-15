https://ria.ru/20220415/importozameschenie-1783750275.html

Новак оценил переход на отечественное оборудование в ТЭК

Новак оценил переход на отечественное оборудование в ТЭК - РИА Новости, 15.04.2022

Новак оценил переход на отечественное оборудование в ТЭК

Переход на отечественное оборудование в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) с 2014 года идет с положительной динамикой, работа продолжается, заявил... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:04

2022-04-15T16:04

2022-04-15T16:04

экономика

технологии

россия

александр новак

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Переход на отечественное оборудование в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) с 2014 года идет с положительной динамикой, работа продолжается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.В своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика" он отметил, что в новых экономических условиях на первый план выходит технологическое развитие и импортозамещение. Вице-премьер обратил внимание, что санкции относительно участия иностранных компаний и поставок оборудования для ТЭК были введены еще в 2014 году. С тех пор правительством были приняты меры, направленные на импортозамещение.По словам Новака, за этот период примерно в два раза снизилась зависимость от поставок оборудования из других стран. Доля отечественных катализаторов основных процессов нефтепереработки и нефтехимии выросла более чем в два раза (по нефтепереработке в 2,3 раза - с 31,8% в 2014 году до 72,1% в 2021 году, по нефтехимии в 2,2 раза - с 34,2% в 2014 году до 73,5% в 2021 году). Доля отечественных крупнотоннажных полимеров увеличилась до 92,9% (83,2% в 2014 году) в общем объеме их потребления."В импортозамещении энергетического оборудования также наблюдается положительная динамика. Доля произведенных в России паровых турбин в общем объеме эксплуатируемого оборудования составляет 88%, трансформаторов - 54%, выключателей - 73%. Относительно невысоким пока остается показатель по газовым турбинам - 40%", - написал он.В соответствии с механизмом привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций предусмотрена максимальная (до 100%) локализация производства и использования основного энергетического оборудования. Новак отметил, что отечественные изготовители могут производить аналоги практически для всех выключателей иностранного производства. "Предусматриваются ценовые преференции при закупках у российских производителей интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, включая АСУ ТП, их электронных и программных компонентов", - добавил он.Кроме того, вице-премьер отметил, что продолжается работа над технологиями моделирования месторождений, механизированной добычи, геофизических исследований скважин и бурения, а также в области водородных технологий. "Отдельное внимание уделяется современным технологиям нефтепереработки: этот сектор подвергся значительной санкционной атаке. И мы не отказываемся от планов реализации программы модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов", - также написал Новак.

https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783273293.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, александр новак