https://ria.ru/20220415/importozameschenie-1783693060.html

Челябинские предприятия машиностроения решают вопросы импортозамещения

Челябинские предприятия машиностроения решают вопросы импортозамещения - РИА Новости, 15.04.2022

Челябинские предприятия машиностроения решают вопросы импортозамещения

Предприятия машиностроительной отрасли в Челябинской области готовы в нынешних экономических условиях к объединению усилий и решению вопросов импортозамещения,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:35

2022-04-15T12:35

2022-04-15T12:35

челябинская область

экономика

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Предприятия машиностроительной отрасли в Челябинской области готовы в нынешних экономических условиях к объединению усилий и решению вопросов импортозамещения, продолжая дальнейшее развитие и расширение производств, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Глава региона Алексей Текслер обсудил с гендиректором ООО "Объединенная машиностроительная группа" Дмитрием Стрежневым и гендиректором АО "Автомобильный завод "Урал" Павлом Яковлевым перспективы развития производств."Открывая диалог, Алексей Текслер подчеркнул важность в сложившихся условиях объединения усилий для того, чтобы справиться с новыми вызовами. На первый план в производстве выходят вопросы импортозамещения. По словам губернатора, важно также поддержать коллективы предприятий", - говорится в сообщении.Текслер пояснил, что рассчитывает на то, "что нынешние времена будут в том числе рассматриваться как новые возможности, как развитие, а это значит, что трудовой коллектив будет обеспечен и заработной платой". Также, по словам Текслера, область продолжит активное содействие в продвижении южноуральской продукции машиностроения на рынки дружественных стран – так, в ходе недавнего визита южноуральской делегации в Туркменистан со стороны республики была отмечена заинтересованность в продукции автозавода "Урал".По словам гендиректора ООО "Объединенная машиностроительная группа" Дмитрия Стрежнева, предприятие планирует сохранить или увеличить выпуск техники. "Мы знаем, как решить проблемы, связанные с ограничением поставок со стороны ряда стран. Активно работаем над замещением или альтернативами, как в России, так и в странах, которые поставки не прекратили", - цитирует пресс-служба слова Стрежнева.Кроме того, Стрежнев отметил, что у предприятий в сложившихся экономических условиях есть планы по развитию. "И если мы все это реализуем, то мы видим возможности успешно реализовать самый большой проект на Урале по изготовлению мостов… Мы отработали партнерскую программу с компанией "Роснефть", на базе коопераций предприятий с областью у нас заработало совместное предприятие с ЧКПЗ, продолжается кооперация с ММК, и мы тоже хотели бы предложить на базе кооперации в Челябинской области в этом году заключить партнерские соглашения с крупнейшими покупателями – "Роснефть", "Газпром", "Траснефть", РЖД и "Сургутнефтегаз", - добавил он.Также в Миассе завод "СпецАгрегат", по данным министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, начал выпуск спецтехники для всесезонного обслуживания взлетно-посадочных полос, не имеющей аналогов в России. Новые модели на 95% будут состоять из комплектующих российского производства."Уже сейчас мы строим производство на российских комплектующих и не зависим от западных поставок. Более того, заменяя зарубежную спецтехнику собственными разработками, нацеливаемся на импортоопережение. Поэтому, если раньше для импортозамещения нам хватало своих конструкторских отделов, то к новому проекту мы привлекли инженеров Московского автодорожного института и Южно-Уральского госуниверситета. Они занимались чертежами, мы - созданием высокотехнологичного производства. В итоге уже в конце апреля планируем представить первую поливомоечную машину на шасси автозавода "Урал"… Вплоть до самого маленького болта она на 100% будет из отечественных деталей", - цитирует пресс-служба минпрома слова генерального директора завода "СпецАгрегат" Евгения Субачева.

https://ria.ru/20220412/gazifikatsiya-1783162785.html

https://ria.ru/20220406/podderzhka-1782011859.html

https://ria.ru/20220404/biznes-1781717319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, алексей текслер, челябинская область, россия, урал, ржд, газпром, роснефть