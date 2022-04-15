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Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта - РИА Новости, 15.04.2022
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Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта
Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта - РИА Новости, 15.04.2022
Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта
Российский импорт по итогам марта снизился на десятки процентов из-за логистических ограничений и ухода западных компаний, сказал помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:52
2022-04-15T12:54
экономика
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский импорт по итогам марта снизился на десятки процентов из-за логистических ограничений и ухода западных компаний, сказал помощник президента РФ Максим Орешкин."Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился - на десятки процентов, например, по итогам марта", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".Он предположил, что такая ситуация в целом может сохраниться в течение этого года. "По разным оценкам, сальдо текущего счета может превысить 200 миллиардов долларов, только за первый квартал - 58,2 (миллиарда долларов - ред.) - оценка ЦБ", - добавил помощник президента.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 58,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
12:52 15.04.2022 (обновлено: 12:54 15.04.2022)
 
Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта

Помощник президента Орешкин заявил о снижении российского импорта на десятки процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский импорт по итогам марта снизился на десятки процентов из-за логистических ограничений и ухода западных компаний, сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился - на десятки процентов, например, по итогам марта", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 12:52
Экономическую войну против России не собираются прекращать, заявил Орешкин
Он предположил, что такая ситуация в целом может сохраниться в течение этого года. "По разным оценкам, сальдо текущего счета может превысить 200 миллиардов долларов, только за первый квартал - 58,2 (миллиарда долларов - ред.) - оценка ЦБ", - добавил помощник президента.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 58,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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