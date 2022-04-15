https://ria.ru/20220415/import-1783697089.html

Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта

Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта - РИА Новости, 15.04.2022

Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта

Российский импорт по итогам марта снизился на десятки процентов из-за логистических ограничений и ухода западных компаний, сказал помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:52

2022-04-15T12:52

2022-04-15T12:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский импорт по итогам марта снизился на десятки процентов из-за логистических ограничений и ухода западных компаний, сказал помощник президента РФ Максим Орешкин."Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился - на десятки процентов, например, по итогам марта", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".Он предположил, что такая ситуация в целом может сохраниться в течение этого года. "По разным оценкам, сальдо текущего счета может превысить 200 миллиардов долларов, только за первый квартал - 58,2 (миллиарда долларов - ред.) - оценка ЦБ", - добавил помощник президента.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 58,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

https://ria.ru/20220415/sanktsii-1783696992.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)