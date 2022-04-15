https://ria.ru/20220415/immunitet-1783814962.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов - РИА Новости, 15.04.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 45,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90 миллионов раз, следует из данных портала... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:11

2022-04-15T20:11

2022-04-15T20:15

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общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 45,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90 миллионов раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 45,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 015 765 раз, полностью - 86 222 601 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 46,5%.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия