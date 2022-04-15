https://ria.ru/20220415/immunitet-1783814962.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов - РИА Новости, 15.04.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 45,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90 миллионов раз, следует из данных портала... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:11
2022-04-15T20:11
2022-04-15T20:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 45,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90 миллионов раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 45,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 015 765 раз, полностью - 86 222 601 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 46,5%.
https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия
20:11 15.04.2022 (обновлено: 20:15 15.04.2022)
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов
Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил более 45 процентов