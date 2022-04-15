22:29 15.04.2022 (обновлено: 23:24 15.04.2022)
Межрелигиозная группа по защите прав верующих раздала гумпомощь в Мариуполе
Межрелигиозная группа по защите прав верующих раздала первый груз гумпомощи в Мариуполе
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии начала раздачу гумпомощи в Мариуполе, заявил ее глава - секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее рабочая группа собрала более 15 тонн гумпомощи для отправки в Мариуполь, ее будут раздавать "целевым образом самым нуждающимся семьям" в левобережном районе города и в одном из пунктов временного размещения близ города.
© РИА НовостиСекретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов)
Секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов)
"Сегодня началась раздача этого груза нуждающимся семьям в Мариуполе. В коробках – более 10 килограммов самых необходимых продуктов. Также гумпомощь включает детские товары и средства гигиены для лежачих взрослых. Мы собирались ее раздать в Мариуполе и пунктах временного размещения беженцев", - сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, помощь собрали очень быстро.
Руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви диакон Микаел Парсаданян рассказал, что представители российских конфессий не смогли поехать на раздачу гумпомощи в Мариуполь. "Мы должны были, но не получилось туда поехать самим, оказаться в месте для раздачи гумпомощи. Но обстоятельства сложились так, что мы в Москве", - сказал он.
Парсаданян добавил, что для армянской Церкви нет разницы, кому помогать, важно помогать всем в трудной ситуации. "Любая помощь, которая оказывается общими силами – бесценна. Мы едины в понимании, что если кто-то оказался в беде, до него надо дойти, потому что вера без дел мертва и гумпомощь – это прямое доказательство", - уточнил он.
© РИА НовостиРуководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви диакон Микаел Парсаданян
Руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви диакон Микаел Парсаданян
Логистика гуманитарной помощи
Советник департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел Костылев на пресс-конференции отметил, что логистика гуманитарных грузов создает большую административную нагрузку.
"Есть много логистических проблем, тонкостей, сложностей, связанных с тем, что доставка гуманитарного груза - это не один процесс, а большая совокупность, и на всех этапах есть свои точки принятия решений, которые должны здесь определенным образом сработать. И здесь мы как управление, как администрация, оказываем всю возможную помощь, которую можно оказать, и будем ее, разумеется, оказывать и впредь", - сказал он.
© РИА НовостиСоветник департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел Костылев
Советник департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел Костылев
Единство в милосердии
Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан адвентистов седьмого дня Олег Гончаров считает, что общий сбор гуманитарной помощи - это пример подлинного диалога между самыми разными конфессиями и религиями в России, то, что их объединяет. "Мы не только помогаем в Мариуполе - мы и здесь, в России, помогаем тем людям, которые оказались без дома, оказались беженцами. В самых разных регионах нашей страны наши общины собирают помощь: пожертвования, вещи, питание, все, что можно, приносят", - рассказал он на конференции.
Немаловажно, по его мнению, и то, что религиозные лидеры несут людям духовное утешение и уверенность в будущем. "Духовное слово людям помогает, это очень важный фактор нашего служения", - заключил Гончаров.
Руководитель Администрации начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской Иван Боричевский отметил, что евангельские христиане рады участвовать в гуманитарных акциях, а их общины не только сотрудничают с межрелигиозной рабочей группой, но и проводят их самостоятельно.
© РИА НовостиРуководитель Администрации начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской Иван Боричевский
Руководитель Администрации начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской Иван Боричевский
Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) и его поместные церкви также активно помогают беженцам на юге России, и участие в проекте - это хороший показатель конструктивной работы религиозных лидеров, сказал на круглом столе представитель союза пастор Павел Реннер. "Сегодня, когда мы видим боль людей, мы стараемся быть похожими на Христа, чтобы участвовать в жизни людей и помогать им", - сказал он.
"Когда мы услышали, что межрелигиозная группа собирает помощь, мы, конечно же, наряду с другими акциями, которые мы делаем, были очень рады поучаствовать в данной акции. Наши общины очень сейчас активно собирают гуманитарную помощь, и мы помогаем и беженцам в приграничных зонах, и городам, где есть беженцы, в Херсонской области. Я согласен с братьями, которые говорили, что сейчас как никогда мы можем показать свою христианскую сущность как верующих в христианского Бога. Мы можем молиться, мы можем быть теми людьми, которые протягивают свою руку помощи именно тем, кто сегодня находится в страдании, в боли, в великой нужде", - считает Боричевский.
Представитель русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин также призвал к оптимизму в области взаимодействия конфессий в России.
Представитель русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин
"Люди придут в церковь, исповедуются, причастятся святых христовых тайн. Нужно с оптимизмом смотреть в будущее, и чтобы подобные нашей конференции проводились не только по поводу наших невзгод. Надо продолжить это общение, надо чаще встречаться, потому что Россия возрождается, и мы показываем сейчас пример истинного демократического государства, когда все конфессии на одной площадке обсуждают общие проблемы", – сказал он на площадке МИА "Россия сегодня".
В сборе помощи приняли участие Русская православная церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Татарстана, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, также оказывает содействие организация ветеранов "Боевое братство".
Межрелигиозная пресс-конференция в ММПЦ