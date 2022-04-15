https://ria.ru/20220415/gumpomosch-1783830328.html

Межрелигиозная группа по защите прав верующих раздала гумпомощь в Мариуполе

Межрелигиозная группа по защите прав верующих раздала гумпомощь в Мариуполе - РИА Новости, 15.04.2022

Межрелигиозная группа по защите прав верующих раздала гумпомощь в Мариуполе

Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии начала раздачу гумпомощи в Мариуполе, заявил ее глава - секретарь Отдела... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:29

2022-04-15T22:29

2022-04-15T23:24

религия

россия

мариуполь

украина

армянская апостольская церковь

русская православная церковь

российский объединенный союз христиан веры евангельской

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783830218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df5eea46c57d6d3ba180262d31a65770.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии начала раздачу гумпомощи в Мариуполе, заявил ее глава - секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее рабочая группа собрала более 15 тонн гумпомощи для отправки в Мариуполь, ее будут раздавать "целевым образом самым нуждающимся семьям" в левобережном районе города и в одном из пунктов временного размещения близ города."Сегодня началась раздача этого груза нуждающимся семьям в Мариуполе. В коробках – более 10 килограммов самых необходимых продуктов. Также гумпомощь включает детские товары и средства гигиены для лежачих взрослых. Мы собирались ее раздать в Мариуполе и пунктах временного размещения беженцев", - сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, помощь собрали очень быстро.Руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви диакон Микаел Парсаданян рассказал, что представители российских конфессий не смогли поехать на раздачу гумпомощи в Мариуполь. "Мы должны были, но не получилось туда поехать самим, оказаться в месте для раздачи гумпомощи. Но обстоятельства сложились так, что мы в Москве", - сказал он.Парсаданян добавил, что для армянской Церкви нет разницы, кому помогать, важно помогать всем в трудной ситуации. "Любая помощь, которая оказывается общими силами – бесценна. Мы едины в понимании, что если кто-то оказался в беде, до него надо дойти, потому что вера без дел мертва и гумпомощь – это прямое доказательство", - уточнил он.Логистика гуманитарной помощиПредставители разных конфессий РФ заявляли, что регулярно отправляют гумпомощь на Украину. Первая совместная акция российских религиозных организаций по отправке гумпомощи состоялась 8 апреля.Советник департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел Костылев на пресс-конференции отметил, что логистика гуманитарных грузов создает большую административную нагрузку."Есть много логистических проблем, тонкостей, сложностей, связанных с тем, что доставка гуманитарного груза - это не один процесс, а большая совокупность, и на всех этапах есть свои точки принятия решений, которые должны здесь определенным образом сработать. И здесь мы как управление, как администрация, оказываем всю возможную помощь, которую можно оказать, и будем ее, разумеется, оказывать и впредь", - сказал он.Единство в милосердииПервый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан адвентистов седьмого дня Олег Гончаров считает, что общий сбор гуманитарной помощи - это пример подлинного диалога между самыми разными конфессиями и религиями в России, то, что их объединяет. "Мы не только помогаем в Мариуполе - мы и здесь, в России, помогаем тем людям, которые оказались без дома, оказались беженцами. В самых разных регионах нашей страны наши общины собирают помощь: пожертвования, вещи, питание, все, что можно, приносят", - рассказал он на конференции.Немаловажно, по его мнению, и то, что религиозные лидеры несут людям духовное утешение и уверенность в будущем. "Духовное слово людям помогает, это очень важный фактор нашего служения", - заключил Гончаров.Руководитель Администрации начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской Иван Боричевский отметил, что евангельские христиане рады участвовать в гуманитарных акциях, а их общины не только сотрудничают с межрелигиозной рабочей группой, но и проводят их самостоятельно.Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) и его поместные церкви также активно помогают беженцам на юге России, и участие в проекте - это хороший показатель конструктивной работы религиозных лидеров, сказал на круглом столе представитель союза пастор Павел Реннер. "Сегодня, когда мы видим боль людей, мы стараемся быть похожими на Христа, чтобы участвовать в жизни людей и помогать им", - сказал он."Когда мы услышали, что межрелигиозная группа собирает помощь, мы, конечно же, наряду с другими акциями, которые мы делаем, были очень рады поучаствовать в данной акции. Наши общины очень сейчас активно собирают гуманитарную помощь, и мы помогаем и беженцам в приграничных зонах, и городам, где есть беженцы, в Херсонской области. Я согласен с братьями, которые говорили, что сейчас как никогда мы можем показать свою христианскую сущность как верующих в христианского Бога. Мы можем молиться, мы можем быть теми людьми, которые протягивают свою руку помощи именно тем, кто сегодня находится в страдании, в боли, в великой нужде", - считает Боричевский.Представитель русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин также призвал к оптимизму в области взаимодействия конфессий в России."Люди придут в церковь, исповедуются, причастятся святых христовых тайн. Нужно с оптимизмом смотреть в будущее, и чтобы подобные нашей конференции проводились не только по поводу наших невзгод. Надо продолжить это общение, надо чаще встречаться, потому что Россия возрождается, и мы показываем сейчас пример истинного демократического государства, когда все конфессии на одной площадке обсуждают общие проблемы", – сказал он на площадке МИА "Россия сегодня".В сборе помощи приняли участие Русская православная церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Татарстана, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, также оказывает содействие организация ветеранов "Боевое братство".

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мариуполь, украина, армянская апостольская церковь, русская православная церковь, российский объединенный союз христиан веры евангельской