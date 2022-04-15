https://ria.ru/20220415/gumpomosch-1783643104.html

МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 15.04.2022

МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:25

2022-04-15T07:25

2022-04-15T07:25

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Добавляется, что также были доставлены стройматериалы."Кроме того, спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере десяти тысяч рублей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что пункты выдачи работают ежедневно.

https://ria.ru/20220414/pomosch-1783448405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире