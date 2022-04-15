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МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/gumpomosch-1783643104.html
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 15.04.2022
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:25
2022-04-15T07:25
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Добавляется, что также были доставлены стройматериалы."Кроме того, спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере десяти тысяч рублей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что пункты выдачи работают ежедневно.
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россия, украина, в мире
07:25 15.04.2022
 
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Четырнадцать автомобильных колонн в составе 79 большегрузных автомобилей МЧС России доставили более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. В состав груза вошли бутилированная вода, детское питание, продукты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также были доставлены стройматериалы.
"Кроме того, спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере десяти тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что пункты выдачи работают ежедневно.
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