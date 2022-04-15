https://ria.ru/20220415/gumpomosch-1783643104.html
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 15.04.2022
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:25
2022-04-15T07:25
2022-04-15T07:25
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Добавляется, что также были доставлены стройматериалы."Кроме того, спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере десяти тысяч рублей", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что пункты выдачи работают ежедневно.
https://ria.ru/20220414/pomosch-1783448405.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины