Откуда в ДНР И ЛНР граждане России?
С са̀мопровозглашением независимости ДНР и ЛНР в 2014 году местные жители массово стали получать российское гражданство. Для людей это было гарантом безопасности и возможностью спастись от войны. Почему это стало возможным? И действительно ли получение иностранного гражданства – случай, уникальный только для Донбасса?
1) Почему в ДНР и ЛНР начали выдавать новые документы?
Референдум о самоопределении ДНР и ЛНР 11 мая 2014 года изначально апеллировал к возможности вхождения республик в состав РФ. Поскольку ЛНР и ДНР не были приняты в состав РФ, но провозгласили собственную независимость, на территориях началась выдача собственных документов.
2) В чем особенность паспортов граждан ЛНР и ДНР?
Документация ЛНР и ДНР была сделана по российскому образцу. В марте 2016 года в республиках началась выдача собственных паспортов. Бланки документов по степени защиты даже превосходили российские, а при их выдаче строжайше соблюдались необходимые формальности. В феврале 2017 года Владимир Путин подписал указ о признании документов, в том числе удостоверяющих личность, выданных республиками Донбасса.
Оформление и выдача паспортов ДНР
3) Зачем ЛНР и ДНР были нужны собственные паспорта?
"Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает – люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России. При изменении международных раскладов в пользу России она сама предложит варианты совместного существования", – заявил глава ДНР Александр Захарченко в ходе прямой линии в ноябре 2017 года, отвечая на вопрос о перспективах вхождения республик в состав РФ.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) во время прямой линии с жителями подконтрольной Украине части Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) во время прямой линии с жителями подконтрольной Украине части Донбасса.
4) Когда и как граждане республик начали получать российское гражданство?
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями ДНР или ЛНР, с отметкой о проживании на территории региона.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
5) Дадут ли российское гражданство жителям республик с украинскими документами
Не все жители Донбасса понимали, что документы самопровозглашенных республик – шаг к получению российского гражданства, и до апреля 2019 года не видели необходимости менять украинские документы. Для таких граждан республик процесс вступления в гражданство стал двухступенчатым: им необходимо было оформить паспорта республик, и только затем они получали право подать документы на получение российского гражданства.
6) Сколько сейчас граждан России на территории Донбасса?
Как сообщил в феврале 2022 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, на территории Донбасса проживает более 775 тысяч граждан России, еще около 110 тысяч подали заявления на получение российских паспортов. Процесс продолжается до сих пор.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
7) Выдают ли паспорта других государств на территории Украины?
Возможность упрощенного получения российского гражданства для жителей Донбасса – не уникальная для Украины ситуация.
В Закарпатье, по оценкам украинских СМИ, более 100 тысяч местных жителей могли получить венгерские паспорта. Как сообщил государственный секретарь, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве, Арпад Янош Потапи, по состоянию на февраль 2015 года, почти 94 тысячи закарпатцев получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре.
В Закарпатье, по оценкам украинских СМИ, более 100 тысяч местных жителей могли получить венгерские паспорта. Как сообщил государственный секретарь, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве, Арпад Янош Потапи, по состоянию на февраль 2015 года, почти 94 тысячи закарпатцев получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре.
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