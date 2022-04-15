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Откуда в ДНР И ЛНР граждане России? - РИА Новости, 15.04.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220415/grazhdane-1783770759.html
Откуда в ДНР И ЛНР граждане России?
Откуда в ДНР И ЛНР граждане России? - РИА Новости, 15.04.2022
Откуда в ДНР И ЛНР граждане России?
С са̀мопровозглашением независимости ДНР и ЛНР в 2014 году местные жители массово стали получать российское гражданство. Для людей это было гарантом безопасности и возможностью спастись от войны. Почему это стало возможным? И действительно ли получение иностранного гражданства – случай, уникальный только для Донбасса?
2022-04-15T17:21
2022-04-15T17:21
донбасс. геноцид. 2014-2022
днр
признание днр и лнр в россии
лнр
луганск
геноцид в донбассе
владимир путин
александр захарченко
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1) Почему в ДНР и ЛНР начали выдавать новые документы?Референдум о самоопределении ДНР и ЛНР 11 мая 2014 года изначально апеллировал к возможности вхождения республик в состав РФ. Поскольку ЛНР и ДНР не были приняты в состав РФ, но провозгласили собственную независимость, на территориях началась выдача собственных документов.2) В чем особенность паспортов граждан ЛНР и ДНР?Документация ЛНР и ДНР была сделана по российскому образцу. В марте 2016 года в республиках началась выдача собственных паспортов. Бланки документов по степени защиты даже превосходили российские, а при их выдаче строжайше соблюдались необходимые формальности. В феврале 2017 года Владимир Путин подписал указ о признании документов, в том числе удостоверяющих личность, выданных республиками Донбасса.3) Зачем ЛНР и ДНР были нужны собственные паспорта?"Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает – люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России. При изменении международных раскладов в пользу России она сама предложит варианты совместного существования", – заявил глава ДНР Александр Захарченко в ходе прямой линии в ноябре 2017 года, отвечая на вопрос о перспективах вхождения республик в состав РФ.4) Когда и как граждане республик начали получать российское гражданство?В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями ДНР или ЛНР, с отметкой о проживании на территории региона.5) Дадут ли российское гражданство жителям республик с украинскими документами Не все жители Донбасса понимали, что документы самопровозглашенных республик – шаг к получению российского гражданства, и до апреля 2019 года не видели необходимости менять украинские документы. Для таких граждан республик процесс вступления в гражданство стал двухступенчатым: им необходимо было оформить паспорта республик, и только затем они получали право подать документы на получение российского гражданства.6) Сколько сейчас граждан России на территории Донбасса?Как сообщил в феврале 2022 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, на территории Донбасса проживает более 775 тысяч граждан России, еще около 110 тысяч подали заявления на получение российских паспортов. Процесс продолжается до сих пор.7) Выдают ли паспорта других государств на территории Украины?Возможность упрощенного получения российского гражданства для жителей Донбасса – не уникальная для Украины ситуация.В Закарпатье, по оценкам украинских СМИ, более 100 тысяч местных жителей могли получить венгерские паспорта. Как сообщил государственный секретарь, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве, Арпад Янош Потапи, по состоянию на февраль 2015 года, почти 94 тысячи закарпатцев получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре.В 2019 году глава МИД Румынии Теодор Мелешкану открыто признавал, что этнические румыны на территории Украины массово получают румынские паспорта. Для этого нужно подтвердить наличие близкого родственника, проживавшего с 1918 по 1940 год на территории Румынии. А до 1940 года в состав Румынии входили Молдавия, Северная Буковина, Черновицкая область и Бессарабия – северо-западная часть Одесской области. Потомки жителей этих территорий являются претендентами на получение румынского гражданства. Однако точных цифр Бухарест не раскрывает.На юге Бессарабии существует район расселения этнических болгар – Болградский район. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что подавляющее большинство болгарской диаспоры имеет гражданство Болгарии.Карту поляка – первый шаг к репатриации и получению гражданства Польши, – по данным польского МИД на 2018 год, получили более 100 тысяч граждан Украины, преимущественно жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.
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днр, признание днр и лнр в россии, лнр, луганск, геноцид в донбассе, владимир путин, александр захарченко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
17:21 15.04.2022
 

Откуда в ДНР И ЛНР граждане России?

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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С са̀мопровозглашением независимости ДНР и ЛНР в 2014 году местные жители массово стали получать российское гражданство. Для людей это было гарантом безопасности и возможностью спастись от войны. Почему это стало возможным? И действительно ли получение иностранного гражданства – случай, уникальный только для Донбасса?
1) Почему в ДНР и ЛНР начали выдавать новые документы?
Референдум о самоопределении ДНР и ЛНР 11 мая 2014 года изначально апеллировал к возможности вхождения республик в состав РФ. Поскольку ЛНР и ДНР не были приняты в состав РФ, но провозгласили собственную независимость, на территориях началась выдача собственных документов.
2) В чем особенность паспортов граждан ЛНР и ДНР?
Документация ЛНР и ДНР была сделана по российскому образцу. В марте 2016 года в республиках началась выдача собственных паспортов. Бланки документов по степени защиты даже превосходили российские, а при их выдаче строжайше соблюдались необходимые формальности. В феврале 2017 года Владимир Путин подписал указ о признании документов, в том числе удостоверяющих личность, выданных республиками Донбасса.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОформление и выдача паспортов ДНР
Оформление и выдача паспортов ДНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Оформление и выдача паспортов ДНР
3) Зачем ЛНР и ДНР были нужны собственные паспорта?
"Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает – люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России. При изменении международных раскладов в пользу России она сама предложит варианты совместного существования", – заявил глава ДНР Александр Захарченко в ходе прямой линии в ноябре 2017 года, отвечая на вопрос о перспективах вхождения республик в состав РФ.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) во время прямой линии с жителями подконтрольной Украине части Донбасса.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) во время прямой линии с жителями подконтрольной Украине части Донбасса. - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) во время прямой линии с жителями подконтрольной Украине части Донбасса.
4) Когда и как граждане республик начали получать российское гражданство?
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями ДНР или ЛНР, с отметкой о проживании на территории региона.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
5) Дадут ли российское гражданство жителям республик с украинскими документами
Не все жители Донбасса понимали, что документы самопровозглашенных республик – шаг к получению российского гражданства, и до апреля 2019 года не видели необходимости менять украинские документы. Для таких граждан республик процесс вступления в гражданство стал двухступенчатым: им необходимо было оформить паспорта республик, и только затем они получали право подать документы на получение российского гражданства.
6) Сколько сейчас граждан России на территории Донбасса?
Как сообщил в феврале 2022 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, на территории Донбасса проживает более 775 тысяч граждан России, еще около 110 тысяч подали заявления на получение российских паспортов. Процесс продолжается до сих пор.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
7) Выдают ли паспорта других государств на территории Украины?
Возможность упрощенного получения российского гражданства для жителей Донбасса – не уникальная для Украины ситуация.
В Закарпатье, по оценкам украинских СМИ, более 100 тысяч местных жителей могли получить венгерские паспорта. Как сообщил государственный секретарь, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве, Арпад Янош Потапи, по состоянию на февраль 2015 года, почти 94 тысячи закарпатцев получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре.
В 2019 году глава МИД Румынии Теодор Мелешкану открыто признавал, что этнические румыны на территории Украины массово получают румынские паспорта. Для этого нужно подтвердить наличие близкого родственника, проживавшего с 1918 по 1940 год на территории Румынии. А до 1940 года в состав Румынии входили Молдавия, Северная Буковина, Черновицкая область и Бессарабия – северо-западная часть Одесской области. Потомки жителей этих территорий являются претендентами на получение румынского гражданства. Однако точных цифр Бухарест не раскрывает.
На юге Бессарабии существует район расселения этнических болгар – Болградский район. В 2020 году украинские СМИ сообщали, что подавляющее большинство болгарской диаспоры имеет гражданство Болгарии.
Карту поляка – первый шаг к репатриации и получению гражданства Польши, – по данным польского МИД на 2018 год, получили более 100 тысяч граждан Украины, преимущественно жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.
Танки Донецкой народной республики (ДНР) вблизи Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:06Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самое ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022ДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛНРЛуганскГеноцид в ДонбассеВладимир ПутинАлександр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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