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Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму - РИА Новости, 15.04.2022
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Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму - РИА Новости, 15.04.2022
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму
Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:30
2022-04-15T15:56
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики."Для нас все так же важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму. Делать все процедуры нужно открытыми, понятными, механизмы контроля тоже должны быть прозрачными. Ну и все это должно быть удобно для заявителей", - сказал Медведев.В своем выступлении он также подчеркнул важность эффективного взаимодействия профильных служб по противодействию нелегальной миграции. По словам зампредседателя Совбеза РФ, это поможет снизить различные угрозы, в том числе риск распространения особо опасных инфекционных заболеваний.Так, в сжатые сроки заинтересованные ведомства должны получить в свое распоряжение единую информационную платформу, заявил Медведев. Она должна наладить обмен данными о мигрантах, которые поставлены на учет, и об их работодателях."Для решения технологических задач необходим межведомственный совещательный орган. Он должен разработать и функциональные вопросы, и стабильную работу обеспечить, ну и, соответственно, контролировать, как идет исполнение всех принятых ранее решений, включая указания президента", - подчеркнул Медведев.
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общество, россия, дмитрий медведев
15:30 15.04.2022 (обновлено: 15:56 15.04.2022)
 
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму

Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в понятную электронную форму

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики.
"Для нас все так же важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму. Делать все процедуры нужно открытыми, понятными, механизмы контроля тоже должны быть прозрачными. Ну и все это должно быть удобно для заявителей", - сказал Медведев.
В своем выступлении он также подчеркнул важность эффективного взаимодействия профильных служб по противодействию нелегальной миграции. По словам зампредседателя Совбеза РФ, это поможет снизить различные угрозы, в том числе риск распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
Так, в сжатые сроки заинтересованные ведомства должны получить в свое распоряжение единую информационную платформу, заявил Медведев. Она должна наладить обмен данными о мигрантах, которые поставлены на учет, и об их работодателях.
"Для решения технологических задач необходим межведомственный совещательный орган. Он должен разработать и функциональные вопросы, и стабильную работу обеспечить, ну и, соответственно, контролировать, как идет исполнение всех принятых ранее решений, включая указания президента", - подчеркнул Медведев.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
9 апреля, 12:37В России
Правительство РФ расширит возможности "Госуслуг"
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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