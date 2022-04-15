https://ria.ru/20220415/gosuslugi-1783740485.html
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму - РИА Новости, 15.04.2022
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму
Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:30
2022-04-15T15:30
2022-04-15T15:56
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики."Для нас все так же важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму. Делать все процедуры нужно открытыми, понятными, механизмы контроля тоже должны быть прозрачными. Ну и все это должно быть удобно для заявителей", - сказал Медведев.В своем выступлении он также подчеркнул важность эффективного взаимодействия профильных служб по противодействию нелегальной миграции. По словам зампредседателя Совбеза РФ, это поможет снизить различные угрозы, в том числе риск распространения особо опасных инфекционных заболеваний.Так, в сжатые сроки заинтересованные ведомства должны получить в свое распоряжение единую информационную платформу, заявил Медведев. Она должна наладить обмен данными о мигрантах, которые поставлены на учет, и об их работодателях."Для решения технологических задач необходим межведомственный совещательный орган. Он должен разработать и функциональные вопросы, и стабильную работу обеспечить, ну и, соответственно, контролировать, как идет исполнение всех принятых ранее решений, включая указания президента", - подчеркнул Медведев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/gosuslugi-1782672996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев
15:30 15.04.2022 (обновлено: 15:56 15.04.2022)
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму
Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в понятную электронную форму
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики.
"Для нас все так же важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму. Делать все процедуры нужно открытыми, понятными, механизмы контроля тоже должны быть прозрачными. Ну и все это должно быть удобно для заявителей", - сказал Медведев
.
В своем выступлении он также подчеркнул важность эффективного взаимодействия профильных служб по противодействию нелегальной миграции. По словам зампредседателя Совбеза РФ
, это поможет снизить различные угрозы, в том числе риск распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
Так, в сжатые сроки заинтересованные ведомства должны получить в свое распоряжение единую информационную платформу, заявил Медведев. Она должна наладить обмен данными о мигрантах, которые поставлены на учет, и об их работодателях.
"Для решения технологических задач необходим межведомственный совещательный орган. Он должен разработать и функциональные вопросы, и стабильную работу обеспечить, ну и, соответственно, контролировать, как идет исполнение всех принятых ранее решений, включая указания президента", - подчеркнул Медведев.