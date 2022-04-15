https://ria.ru/20220415/gosuslugi-1783740485.html

Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму

Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму - РИА Новости, 15.04.2022

Медведев призвал перевести госуслуги для иностранцев в электронную форму

Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:30

2022-04-15T15:30

2022-04-15T15:56

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственные услуги, предоставляемые иностранцам в России, необходимо перевести в электронную форму, они должны быть понятными и прозрачными, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики."Для нас все так же важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму. Делать все процедуры нужно открытыми, понятными, механизмы контроля тоже должны быть прозрачными. Ну и все это должно быть удобно для заявителей", - сказал Медведев.В своем выступлении он также подчеркнул важность эффективного взаимодействия профильных служб по противодействию нелегальной миграции. По словам зампредседателя Совбеза РФ, это поможет снизить различные угрозы, в том числе риск распространения особо опасных инфекционных заболеваний.Так, в сжатые сроки заинтересованные ведомства должны получить в свое распоряжение единую информационную платформу, заявил Медведев. Она должна наладить обмен данными о мигрантах, которые поставлены на учет, и об их работодателях."Для решения технологических задач необходим межведомственный совещательный орган. Он должен разработать и функциональные вопросы, и стабильную работу обеспечить, ну и, соответственно, контролировать, как идет исполнение всех принятых ранее решений, включая указания президента", - подчеркнул Медведев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/gosuslugi-1782672996.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий медведев