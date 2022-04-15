https://ria.ru/20220415/ges-1783812196.html

Российские военные предотвратили удар ВСУ по Каховской ГЭС

Российские военные предотвратили удар ВСУ по Каховской ГЭС - РИА Новости, 15.04.2022

Российские военные предотвратили удар ВСУ по Каховской ГЭС

Российские Вооруженные силы предотвратили попытку киевского националистического режима нанести ракетный удар по Каховской ГЭС, заявил официальный представитель... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:54

2022-04-15T19:54

2022-04-15T20:52

россия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские Вооруженные силы предотвратили попытку киевского националистического режима нанести ракетный удар по Каховской ГЭС, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, около семи утра дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ запустил по Каховской ГЭС две тактические ракеты "Точка-У"."Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО", — сказал Конашенков.Он уточнил, что осколки одной из ракет упали в черте города Новая Каховка, там повреждены детский сад и жилые дома. "Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение", — добавил генерал.Российские военные взяли Каховскую ГЭС под контроль в конце февраля. Как сообщалось, местная военизированная охрана сдала станцию без боя, сложила оружие и разошлась по домам. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/plotina-1783617647.html

https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html

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Минобороны РФ: попытка ВСУ нанести ракетный удар по Каховской ГЭС предотвращена Минобороны России сообщает, что утром 15 апреля предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС. Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по ней двумя ракетами "Точка-У", они были сбиты. Удар по ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление населенных пунктов в Херсонской области вместе с людьми, отметили в Минобороны. 2022-04-15T19:54 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия