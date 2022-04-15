https://ria.ru/20220415/germaniya-1783816492.html

Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро

Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро - РИА Новости, 15.04.2022

Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что правительство намеренно в поправках к бюджету выделить дополнительно 2 миллиарда евро на оборонительные... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:22

2022-04-15T20:22

2022-04-15T20:34

германия

украина

минфин фрг

кристиан линднер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:5330:2998_1920x0_80_0_0_decf09442c8bfb5a47149295743c7044.jpg

БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что правительство намеренно в поправках к бюджету выделить дополнительно 2 миллиарда евро на оборонительные расходы, "подавляющей частью" средства пойдут на поддержку Украины.Ранее об этом сообщало агентство Рейтер."Сообщения СМИ соответствуют действительности: поправки к бюджету повысят средства на помощь в укреплении сил на 2 миллиарда евро. Средства пойдут в подавляющем большинстве в пользу Украины. Канцлер (Олаф Шольц) давно потребовал это", - написал Линднер в Twitter.

https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, украина, минфин фрг, кристиан линднер