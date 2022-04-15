https://ria.ru/20220415/germaniya-1783816492.html
Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро
Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро - РИА Новости, 15.04.2022
Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что правительство намеренно в поправках к бюджету выделить дополнительно 2 миллиарда евро на оборонительные... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:22
2022-04-15T20:22
2022-04-15T20:34
германия
украина
минфин фрг
кристиан линднер
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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что правительство намеренно в поправках к бюджету выделить дополнительно 2 миллиарда евро на оборонительные расходы, "подавляющей частью" средства пойдут на поддержку Украины.Ранее об этом сообщало агентство Рейтер."Сообщения СМИ соответствуют действительности: поправки к бюджету повысят средства на помощь в укреплении сил на 2 миллиарда евро. Средства пойдут в подавляющем большинстве в пользу Украины. Канцлер (Олаф Шольц) давно потребовал это", - написал Линднер в Twitter.
https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, минфин фрг, кристиан линднер
20:22 15.04.2022 (обновлено: 20:34 15.04.2022)
Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро
Минфин ФРГ подтвердил увеличение военного бюджета на два миллиарда евро для помощи Украине