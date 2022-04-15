Рейтинг@Mail.ru
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию - РИА Новости, 15.04.2022
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию
Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, поставил под сомнение необходимость ежедневно принимать душ. Об этом... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:21
2022-04-15T15:37
в мире
германия
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150205/15/1502051521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d7bc31d71e85e81c134265ec93f231a.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, поставил под сомнение необходимость ежедневно принимать душ. Об этом сообщил телеканал N-TV.Мюллер отметил, что в случае запрета на поставку российского сырья топлива у Германии хватит до конца лета или начала осени."Но тогда хранилища действительно опустеют", — предостерег он.Глава регулятора добавил, что это нежелательный вариант развития событий для Германии, и призвал немцев экономить энергию."Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придется задать себе снова", — добавил сказал он.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но многие страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html
https://ria.ru/20220414/germaniya-1783595634.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150205/15/1502051521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d566d52619505a3f4a2ca8cd3bef138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, санкции в отношении россии, россия
15:21 15.04.2022 (обновлено: 15:37 15.04.2022)
 
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию

Глава немецкого сетевого агентства Мюллер призвал реже мыться, чтобы экономить энергию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВанная комната
Ванная комната - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ванная комната
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, поставил под сомнение необходимость ежедневно принимать душ. Об этом сообщил телеканал N-TV.
Мюллер отметил, что в случае запрета на поставку российского сырья топлива у Германии хватит до конца лета или начала осени.
"Но тогда хранилища действительно опустеют", — предостерег он.
Глава регулятора добавил, что это нежелательный вариант развития событий для Германии, и призвал немцев экономить энергию.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 03:02
Немцам рассказали, что их ждет без российского газа
"Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придется задать себе снова", — добавил сказал он.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но многие страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:39
Германию предупредили о полном коллапсе без российского газа
 
В миреГерманияСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала