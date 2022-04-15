https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию - РИА Новости, 15.04.2022
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию
Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, поставил под сомнение необходимость ежедневно принимать душ. Об этом... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:21
2022-04-15T15:21
2022-04-15T15:37
в мире
германия
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, поставил под сомнение необходимость ежедневно принимать душ. Об этом сообщил телеканал N-TV.Мюллер отметил, что в случае запрета на поставку российского сырья топлива у Германии хватит до конца лета или начала осени."Но тогда хранилища действительно опустеют", — предостерег он.Глава регулятора добавил, что это нежелательный вариант развития событий для Германии, и призвал немцев экономить энергию."Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придется задать себе снова", — добавил сказал он.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но многие страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html
https://ria.ru/20220414/germaniya-1783595634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, санкции в отношении россии, россия
15:21 15.04.2022 (обновлено: 15:37 15.04.2022)
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию
Глава немецкого сетевого агентства Мюллер призвал реже мыться, чтобы экономить энергию
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, поставил под сомнение необходимость ежедневно принимать душ. Об этом сообщил телеканал N-TV
.
Мюллер отметил, что в случае запрета на поставку российского сырья топлива у Германии
хватит до конца лета или начала осени.
"Но тогда хранилища действительно опустеют", — предостерег он.
Глава регулятора добавил, что это нежелательный вариант развития событий для Германии, и призвал немцев экономить энергию.
"Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придется задать себе снова", — добавил сказал он.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине
. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но многие страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.