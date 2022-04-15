https://ria.ru/20220415/germaniya-1783677808.html
Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды
Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды - РИА Новости, 15.04.2022
Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды
Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") дал рекомендации немцам, как им экономить электроэнергию на фоне решения правительства страны... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:42
2022-04-15T11:42
2022-04-15T11:42
экономика
германия
роберт хабек
россия
санкции в отношении россии
цены на нефть
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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") дал рекомендации немцам, как им экономить электроэнергию на фоне решения правительства страны о сокращении зависимости от российского импорта угля, нефти и газа: политик посоветовал меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах."Прошу всех уже сейчас внести свой вклад в энергосбережение", - заявил министр в пятницу в интервью изданиям медиагруппы Funke, добавив, что "сэкономить десять процентов (энергии) всегда возможно", и "мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем".Хабек предложил согражданам пользоваться поездом или велосипедом для проезда, так как "это легко для кошелька". Он подчеркнул, что "каждый непроеханный километр - это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России". Людям, которые вынуждены добираться на автомобилях до работы, вице-канцлер рекомендовал "там, где это возможно", перейти на работу в домашний офис "хотя бы на один-два дня в неделю"."Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до пяти процентов энергии", - сказал министр, добавив, что если снизить температуру в помещении на один градус, это "составит около шести процентов" экономии, что "может быть, это не очень уютно, но еще не мерзнешь".На вопрос, какие промышленные предприятия должны первыми лишиться энергоресурсов в случае возникновения дефицита, Хабек ответил, что "ничего нельзя сказать в общих чертах, для этого слишком сложна структура", однако вместе с Федеральным сетевым агентством министерство экономики готовится ко всем возможным сценариям."Однако ситуация с дефицитом поставок и остановкой промышленных предприятий — это кошмар экономической политики. Ничего там нельзя сделать правильно — просто меньше ошибаться", - добавил министр, признав, что в случае худшего сценария речь пойдет о "массовых спадах" в экономике.После начала военных действий на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, роберт хабек, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть
Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды
Вице-канцлер Хабек посоветовал немцам пересесть на велосипеды для экономии электроэнергии
БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") дал рекомендации немцам, как им экономить электроэнергию на фоне решения правительства страны о сокращении зависимости от российского импорта угля, нефти и газа: политик посоветовал меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах.
"Прошу всех уже сейчас внести свой вклад в энергосбережение", - заявил министр в пятницу в интервью изданиям медиагруппы Funke, добавив, что "сэкономить десять процентов (энергии) всегда возможно", и "мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем".
Хабек предложил согражданам пользоваться поездом или велосипедом для проезда, так как "это легко для кошелька". Он подчеркнул, что "каждый непроеханный километр - это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России". Людям, которые вынуждены добираться на автомобилях до работы, вице-канцлер рекомендовал "там, где это возможно", перейти на работу в домашний офис "хотя бы на один-два дня в неделю".
"Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до пяти процентов энергии", - сказал министр, добавив, что если снизить температуру в помещении на один градус, это "составит около шести процентов" экономии, что "может быть, это не очень уютно, но еще не мерзнешь".
На вопрос, какие промышленные предприятия должны первыми лишиться энергоресурсов в случае возникновения дефицита, Хабек ответил, что "ничего нельзя сказать в общих чертах, для этого слишком сложна структура", однако вместе с Федеральным сетевым агентством министерство экономики готовится ко всем возможным сценариям.
"Однако ситуация с дефицитом поставок и остановкой промышленных предприятий — это кошмар экономической политики. Ничего там нельзя сделать правильно — просто меньше ошибаться", - добавил министр, признав, что в случае худшего сценария речь пойдет о "массовых спадах" в экономике.
После начала военных действий на Украине
в феврале власти Германии
заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России
, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина
, может стать СПГ из Катара
, США
, других стран.