https://ria.ru/20220415/germaniya-1783677808.html

Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды

Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды - РИА Новости, 15.04.2022

Вице-канцлер Германии посоветовал немцам пересесть на велосипеды

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") дал рекомендации немцам, как им экономить электроэнергию на фоне решения правительства страны... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:42

2022-04-15T11:42

2022-04-15T11:42

экономика

германия

роберт хабек

россия

санкции в отношении россии

цены на нефть

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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые") дал рекомендации немцам, как им экономить электроэнергию на фоне решения правительства страны о сокращении зависимости от российского импорта угля, нефти и газа: политик посоветовал меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах."Прошу всех уже сейчас внести свой вклад в энергосбережение", - заявил министр в пятницу в интервью изданиям медиагруппы Funke, добавив, что "сэкономить десять процентов (энергии) всегда возможно", и "мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем".Хабек предложил согражданам пользоваться поездом или велосипедом для проезда, так как "это легко для кошелька". Он подчеркнул, что "каждый непроеханный километр - это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России". Людям, которые вынуждены добираться на автомобилях до работы, вице-канцлер рекомендовал "там, где это возможно", перейти на работу в домашний офис "хотя бы на один-два дня в неделю"."Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до пяти процентов энергии", - сказал министр, добавив, что если снизить температуру в помещении на один градус, это "составит около шести процентов" экономии, что "может быть, это не очень уютно, но еще не мерзнешь".На вопрос, какие промышленные предприятия должны первыми лишиться энергоресурсов в случае возникновения дефицита, Хабек ответил, что "ничего нельзя сказать в общих чертах, для этого слишком сложна структура", однако вместе с Федеральным сетевым агентством министерство экономики готовится ко всем возможным сценариям."Однако ситуация с дефицитом поставок и остановкой промышленных предприятий — это кошмар экономической политики. Ничего там нельзя сделать правильно — просто меньше ошибаться", - добавил министр, признав, что в случае худшего сценария речь пойдет о "массовых спадах" в экономике.После начала военных действий на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html

https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, германия, роберт хабек, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть