Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/gepatit-1783760298.html
Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе
Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе - РИА Новости, 15.04.2022
Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе
Не исключено, что гепатит у детей в Испании и Великобритании могло вызвать распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения нужен сложный цикл... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:35
2022-04-15T16:53
в мире
европа
испания
мадрид
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_7f8ec4729efb90ab0bbe45c3493b6324.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Не исключено, что гепатит у детей в Испании и Великобритании могло вызвать распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения нужен сложный цикл исследований, заявил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Ранее портал Infosalus, входящий в агентство Eupora Press, сообщил, что Минздрав Испании призвал автономные сообщества страны провести поиск возможных случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения у детей на фоне сообщений о выявлении трех случаев в Мадриде. Как отмечает агентство, ссылаясь на европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Англии расследуют около 60 случаев заболевания острой формой гепатита, большинство заболевших - дети в возрасте от двух до пяти лет, некоторым из них потребовалась пересадка печени."Печень поражается и при таких острых тропических инфекциях, как желтая лихорадка, лихорадка Ласса, но эти заболевания не встречаются в Европе, и их легко можно диагностировать. Поражение может быть связано с широко распространенными вирусами, которые достаточно часто вызывают гепатиты: разные герпесвирусы, вирус Коксаки, цитомегаловирус, реже гепатиты вызывают и некоторые другие вирусы. Не исключено и распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения потребуется сложный цикл исследований", - сказал Покровский журналистам.Он уточнил, что ответить на вопрос о причинах заболевания поможет эпидемиологическое исследование, которое должно установить связи между зараженными, общие факторы риска возникновения заболевания.Учитывая близкий возраст пациентов, необходимо исключить связь заболевания с использованием одинаковых продуктов или игрушек, отметил Покровский.
https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html
европа
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_132:0:1868:1302_1920x0_80_0_0_aaa209e81316d9313d7f596b62e06280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, испания, мадрид, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:35 15.04.2022 (обновлено: 16:53 15.04.2022)
 
Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе

Эксперт Роспотребнадзора: гепатит у детей в Европе мог вызвать ранее неизвестный вирус

© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Не исключено, что гепатит у детей в Испании и Великобритании могло вызвать распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения нужен сложный цикл исследований, заявил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Ранее портал Infosalus, входящий в агентство Eupora Press, сообщил, что Минздрав Испании призвал автономные сообщества страны провести поиск возможных случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения у детей на фоне сообщений о выявлении трех случаев в Мадриде. Как отмечает агентство, ссылаясь на европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Англии расследуют около 60 случаев заболевания острой формой гепатита, большинство заболевших - дети в возрасте от двух до пяти лет, некоторым из них потребовалась пересадка печени.
"Печень поражается и при таких острых тропических инфекциях, как желтая лихорадка, лихорадка Ласса, но эти заболевания не встречаются в Европе, и их легко можно диагностировать. Поражение может быть связано с широко распространенными вирусами, которые достаточно часто вызывают гепатиты: разные герпесвирусы, вирус Коксаки, цитомегаловирус, реже гепатиты вызывают и некоторые другие вирусы. Не исключено и распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения потребуется сложный цикл исследований", - сказал Покровский журналистам.
Он уточнил, что ответить на вопрос о причинах заболевания поможет эпидемиологическое исследование, которое должно установить связи между зараженными, общие факторы риска возникновения заболевания.
Учитывая близкий возраст пациентов, необходимо исключить связь заболевания с использованием одинаковых продуктов или игрушек, отметил Покровский.
Боль в печени - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 21:09
Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении
 
В миреЕвропаИспанияМадридФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала