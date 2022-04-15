https://ria.ru/20220415/gepatit-1783760298.html

Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе

Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперт прокомментировал сообщения о вспышке гепатита у детей в Европе

Не исключено, что гепатит у детей в Испании и Великобритании могло вызвать распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения нужен сложный цикл... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:35

2022-04-15T16:35

2022-04-15T16:53

в мире

европа

испания

мадрид

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Не исключено, что гепатит у детей в Испании и Великобритании могло вызвать распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения нужен сложный цикл исследований, заявил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Ранее портал Infosalus, входящий в агентство Eupora Press, сообщил, что Минздрав Испании призвал автономные сообщества страны провести поиск возможных случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения у детей на фоне сообщений о выявлении трех случаев в Мадриде. Как отмечает агентство, ссылаясь на европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Англии расследуют около 60 случаев заболевания острой формой гепатита, большинство заболевших - дети в возрасте от двух до пяти лет, некоторым из них потребовалась пересадка печени."Печень поражается и при таких острых тропических инфекциях, как желтая лихорадка, лихорадка Ласса, но эти заболевания не встречаются в Европе, и их легко можно диагностировать. Поражение может быть связано с широко распространенными вирусами, которые достаточно часто вызывают гепатиты: разные герпесвирусы, вирус Коксаки, цитомегаловирус, реже гепатиты вызывают и некоторые другие вирусы. Не исключено и распространение ранее неизвестного вируса, но для его обнаружения потребуется сложный цикл исследований", - сказал Покровский журналистам.Он уточнил, что ответить на вопрос о причинах заболевания поможет эпидемиологическое исследование, которое должно установить связи между зараженными, общие факторы риска возникновения заболевания.Учитывая близкий возраст пациентов, необходимо исключить связь заболевания с использованием одинаковых продуктов или игрушек, отметил Покровский.

https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html

европа

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, испания, мадрид, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)