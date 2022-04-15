https://ria.ru/20220415/gaz-1783750913.html

В Германии спрогнозировали, как вырастет стоимость газа для потребителей

В Германии спрогнозировали, как вырастет стоимость газа для потребителей - РИА Новости, 15.04.2022

В Германии спрогнозировали, как вырастет стоимость газа для потребителей

Стоимость газа для владельцев и съемщиков жилья в Германии в 2022 году вырастет, конкретные цифры роста предложил в пятницу портал immobilienscout24.de - одна... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:06

2022-04-15T16:06

2022-04-15T16:06

в мире

германия

экономика

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БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Стоимость газа для владельцев и съемщиков жилья в Германии в 2022 году вырастет, конкретные цифры роста предложил в пятницу портал immobilienscout24.de - одна из крупнейших поисковых онлайн-платформ, работающая в сфере покупки и аренды недвижимости.После начала военных действий на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран."Примерно каждое второе домохозяйство в Германии отапливается природным газом. Уже в 2021 году цены значительно выросли. Война на Украине порождает опасения дальнейшего роста цен. Здесь вы можете узнать, чего ожидать и что вы можете сделать", - говорится на портале immobilienscout24.de. Указывается, что "если бы... эмбарго на поставки газа и нефти в Германию действительно вступило бы в силу, наверняка возник бы дефицит в поставках и цены выросли бы еще больше".В Германии цена на отопление для большинства квартиросъемщиков рассчитывается, как правило, ежегодно в конце года. Со ссылкой на данные федеральной ассоциации управления энергетикой и водным хозяйством (BDEW), портал предложил следующие цифры: ежегодные дополнительные расходы за газ ожидаются в размере около 600 евро на квартиру площадью 70 квадратных метров. При этом указывается, что эти данные BDEW были получены ранее 24 февраля, то есть не учитывают "политическую и экономическую ситуацию в Украине", таким образом "маловероятно, что это подорожание конечное", сообщил портал.Для того, чтобы по возможности не столкнуться с необходимостью платить в разы больше предусмотренной платы, портал immobilienscout24.de предлагает следующие способы экономии: ежемесячно начать откладывать небольшую сумму денег в счет предстоящих дополнительных выплат. Например, в случае роста цен на 600 евро за год для арендаторов квартиры площадью 70 квадратных метров предлагается откладывать около 45 евро в месяц. Утепление окон, установка автоматических "умных" термостатов отопления, которые бы сами снижали температуру в помещении ночью или в отсутствии хозяев, другие "маленькие инвестиции" также способствуют энергосбережению, как и более короткое проветривание.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/gaz-1783735266.html

https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, экономика