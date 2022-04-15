https://ria.ru/20220415/gaz-1783749997.html

"Газпром": ЕС нужно закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубов газа

"Газпром": ЕС нужно закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубов газа - РИА Новости, 15.04.2022

"Газпром": ЕС нужно закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубов газа

Восполнение запасов в подземных газовых хранилищах Европы к предстоящей зиме потребует закачать как минимум 63 миллиарда кубометров газа, но даже это является... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:03

2022-04-15T16:03

2022-04-15T16:39

экономика

европа

газпром

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Восполнение запасов в подземных газовых хранилищах Европы к предстоящей зиме потребует закачать как минимум 63 миллиарда кубометров газа, но даже это является очень амбициозной задачей, заявил "Газпром".Компания отмечает, что к концу сезона отбора в марте в "подземках" Европы осталось 25,2 миллиарда кубометров активного газа."Даже чтобы выйти на уровень 90% заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 миллиарда кубометров газа. Однако и это – очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы", - сообщает "Газпром" в своем официально Telegram-канале.Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%. А немецкий парламент в апреле уже принял более жесткий закон - уровень заполнения ПХГ на 1 октября должен быть не ниже 80%, на 1 ноября не ниже 90%, а на 1 февраля - не ниже 40%.При этом чтобы восполнить запасы в европейских ПХГ до уровня, который был обеспечен к зимнему сезону 2020-2021 годов, потребуется закачать еще больший объем - 71 миллиард кубометров газа, а до уровня зимы 2019-2020 годов – 72,4 миллиарда, добавляет компания."Восполнение запасов газа в европейских хранилищах – очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - заключает "Газпром".

https://ria.ru/20220309/gazprom-1777272968.html

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экономика, европа, газпром, еврокомиссия