https://ria.ru/20220415/gaz-1783741835.html
Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов
Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов - РИА Новости, 15.04.2022
Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов
Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:35
2022-04-15T15:35
2022-04-15T16:34
экономика
газпром
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746119151_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_724f0bc7d355191c4c7ba40af552aac4.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до минимальных уровней за много лет, сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале.За зиму из ПГХ подняли 51 миллиард кубометров газа, это 107,8 процента от того объема, который компании смогли закачать летом 2021-го.Таким образом, чтобы выйти на уровень в 90 процентов заполненности хранилищ от показателя, который в Европе называют целевым, до зимы нужно закачать 63 миллиарда кубометров газа, подчеркнули в "Газпроме"."Однако и это — очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы", — добавили в компании.Там напомнили, что в зимний сезон 2020/2021 потребители отобрали из хранилищ 67,3 миллиарда кубометров газа, а летом 2021 года восполнили всего 47,3 миллиарда кубов.Еврокомиссия в марте предложила законопроект, по которому хранилища газа в Европе на 1 ноября 2022 года должны быть заполнены как минимум на 80 процентов, а в последующие годы — на 90 процентов. В свою очередь, бундестаг в апреле принял более жесткий закон: уровень заполнения ПХГ на 1 октября должен быть не ниже 80 процентов, на 1 ноября — не ниже 90 процентов, а на 1 февраля — не ниже 40 процентов.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746119151_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2a1b5a5329fc378067bf175c916c96af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, европа
15:35 15.04.2022 (обновлено: 16:34 15.04.2022)
Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов
"Газпром" сообщает, что запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до минимальных уровней за много лет, сообщил
"Газпром" в своем Telegram-канале.
"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 миллиарда кубометров активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 миллиарда кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года", — говорится в публикации.
За зиму из ПГХ подняли 51 миллиард кубометров газа, это 107,8 процента от того объема, который компании смогли закачать летом 2021-го.
Таким образом, чтобы выйти на уровень в 90 процентов заполненности хранилищ от показателя, который в Европе
называют целевым, до зимы нужно закачать 63 миллиарда кубометров газа, подчеркнули в "Газпроме
".
"Однако и это — очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы", — добавили в компании.
Там напомнили, что в зимний сезон 2020/2021 потребители отобрали из хранилищ 67,3 миллиарда кубометров газа, а летом 2021 года восполнили всего 47,3 миллиарда кубов.
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, по которому хранилища газа в Европе на 1 ноября 2022 года должны быть заполнены как минимум на 80 процентов, а в последующие годы — на 90 процентов. В свою очередь, бундестаг в апреле принял более жесткий закон: уровень заполнения ПХГ на 1 октября должен быть не ниже 80 процентов, на 1 ноября — не ниже 90 процентов, а на 1 февраля — не ниже 40 процентов.