https://ria.ru/20220415/gaz-1783741835.html

Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов

Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов - РИА Новости, 15.04.2022

Запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов

Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:35

2022-04-15T15:35

2022-04-15T16:34

экономика

газпром

европа

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до минимальных уровней за много лет, сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале.За зиму из ПГХ подняли 51 миллиард кубометров газа, это 107,8 процента от того объема, который компании смогли закачать летом 2021-го.Таким образом, чтобы выйти на уровень в 90 процентов заполненности хранилищ от показателя, который в Европе называют целевым, до зимы нужно закачать 63 миллиарда кубометров газа, подчеркнули в "Газпроме"."Однако и это — очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы", — добавили в компании.Там напомнили, что в зимний сезон 2020/2021 потребители отобрали из хранилищ 67,3 миллиарда кубометров газа, а летом 2021 года восполнили всего 47,3 миллиарда кубов.Еврокомиссия в марте предложила законопроект, по которому хранилища газа в Европе на 1 ноября 2022 года должны быть заполнены как минимум на 80 процентов, а в последующие годы — на 90 процентов. В свою очередь, бундестаг в апреле принял более жесткий закон: уровень заполнения ПХГ на 1 октября должен быть не ниже 80 процентов, на 1 ноября — не ниже 90 процентов, а на 1 февраля — не ниже 40 процентов.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

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экономика, газпром, европа