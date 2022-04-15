https://ria.ru/20220415/gaz-1783735266.html

Британия может стать страной-транзитером газа в Европу, пишут СМИ

Британия может стать страной-транзитером газа в Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2022

Британия может стать страной-транзитером газа в Европу, пишут СМИ

Британия может стать страной-транзитером природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от России, пишет газета Daily... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:06

2022-04-15T15:06

2022-04-15T15:49

в мире

великобритания

европа

экономика

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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Британия может стать страной-транзитером природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от России, пишет газета Daily Telegraph."Компания National Grid ожидает роста экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев до сентября, когда начинается заполнение хранилищ Европы перед следующей зимой", - пишет издание, отмечая, что планируется снижение поставок газа из РФ.Газета отмечает, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.Европа в настоящее получает 40% газа через трубопроводы из России и намерена сократить зависимость от российского газа на две трети в 2022 году, что является сложной задачей, отмечает газета."Мы можем увидеть использование британских терминалов и национальной системы транспортировки для транзита газа в Европу", - приводит издание выдержку из прогноза National Grid.Как ранее написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном: так, доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

великобритания

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, европа, экономика