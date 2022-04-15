15:06 15.04.2022 (обновлено: 15:49 15.04.2022)
Британия может стать страной-транзитером газа в Европу, пишут СМИ
Daily Telegraph: аналитики ожидают роста экспорта газа из Британии в Европу
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Британия может стать страной-транзитером природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от России, пишет газета Daily Telegraph.
Газета отмечает, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.
Европа в настоящее получает 40% газа через трубопроводы из России и намерена сократить зависимость от российского газа на две трети в 2022 году, что является сложной задачей, отмечает газета.
"Мы можем увидеть использование британских терминалов и национальной системы транспортировки для транзита газа в Европу", - приводит издание выдержку из прогноза National Grid.
Как ранее написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном: так, доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.