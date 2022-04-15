https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

Европе предрекли рекордную инфляцию без российского газа

Европе предрекли рекордную инфляцию без российского газа - РИА Новости, 15.04.2022

Европе предрекли рекордную инфляцию без российского газа

Прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями, передает... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:14

2022-04-15T13:14

2022-04-15T16:52

экономика

анналена бербок

европа

германия

украина

евростат

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями, передает телеканал CNBC.По прогнозу экспертов из пяти крупнейших экономических институтов Германии, в этом году национальный ВВП вырастет на 2,7 процента — это существенно меньше предыдущих оценок в 4,8 процента. При этом предполагается, что дальнейшей эскалации конфликта на Украине не будет, а поставки российского газа продолжатся. В противном случае, по словам научного директора Института мировой экономики в Киле Стефана Кутса, Германию ждет резкая рецессия. А без российских энергоресурсов экономика за этот и следующий год потеряет порядка 220 миллиардов евро — более 6,5 процента годового объема производства."Подобные изменения даже без бойкота ускорятся в отраслях, интенсивно потребляющих газ, поскольку надо будет быстро преодолеть зависимость от российских поставок, которые до настоящего времени доступны по выгодным ценам", — подчеркнул Кутс.Эксперт полагает, что странам Европы следует избегать необдуманных решений о переходе на другие источники энергии, поскольку это еще больше ускорит инфляцию и ударит по семьям с низким достатком. Европейский центробанк, в свою очередь, столкнулся с уникальной проблемой: ему нужно, не замедляя и без того слабый экономический рост, обуздать рекордную инфляцию. В марте, по данным Евростата, этот показатель вырос до 7,5 процента, а немецкие институты прогнозируют по итогам года рекордные за последние 40 лет 6,1 процента. Но если поставки энергоресурсов прекратятся, инфляция взлетит до 7,5 процента — это будет рекорд за весь послевоенный период.По словам специалиста по инвестированию в ценные бумаги Жеральдин Сандстрем, Европе рецессия сейчас угрожает гораздо больше, чем Соединенным Штатам. В условиях инфляционного шока и кризиса предложения на фоне закрытия промышленных предприятий положение стран Старого Света куда менее прочное, чем у Вашингтона, подчеркнула она.Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт российского газа. По оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, анналена бербок, европа, германия, украина, евростат, санкции в отношении россии