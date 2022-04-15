13:14 15.04.2022 (обновлено: 16:52 15.04.2022)
Европе предрекли рекордную инфляцию без российского газа
CNBC: Европу без российского газа ждет рекордная за послевоенный период инфляция
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями, передает телеканал CNBC.
По прогнозу экспертов из пяти крупнейших экономических институтов Германии, в этом году национальный ВВП вырастет на 2,7 процента — это существенно меньше предыдущих оценок в 4,8 процента. При этом предполагается, что дальнейшей эскалации конфликта на Украине не будет, а поставки российского газа продолжатся. В противном случае, по словам научного директора Института мировой экономики в Киле Стефана Кутса, Германию ждет резкая рецессия. А без российских энергоресурсов экономика за этот и следующий год потеряет порядка 220 миллиардов евро — более 6,5 процента годового объема производства.
"Подобные изменения даже без бойкота ускорятся в отраслях, интенсивно потребляющих газ, поскольку надо будет быстро преодолеть зависимость от российских поставок, которые до настоящего времени доступны по выгодным ценам", — подчеркнул Кутс.
Эксперт полагает, что странам Европы следует избегать необдуманных решений о переходе на другие источники энергии, поскольку это еще больше ускорит инфляцию и ударит по семьям с низким достатком. Европейский центробанк, в свою очередь, столкнулся с уникальной проблемой: ему нужно, не замедляя и без того слабый экономический рост, обуздать рекордную инфляцию. В марте, по данным Евростата, этот показатель вырос до 7,5 процента, а немецкие институты прогнозируют по итогам года рекордные за последние 40 лет 6,1 процента. Но если поставки энергоресурсов прекратятся, инфляция взлетит до 7,5 процента — это будет рекорд за весь послевоенный период.
По словам специалиста по инвестированию в ценные бумаги Жеральдин Сандстрем, Европе рецессия сейчас угрожает гораздо больше, чем Соединенным Штатам. В условиях инфляционного шока и кризиса предложения на фоне закрытия промышленных предприятий положение стран Старого Света куда менее прочное, чем у Вашингтона, подчеркнула она.
На этом фоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт российского газа. По оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек.
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