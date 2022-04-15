Глава МИД Италии заявил, что страна не может платить за газ рублями
Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что страна не может платить за российский газ рублями
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
РИМ, 15 апр - РИА Новости. Италия не может оплачивать поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
"Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка", - заявил он в эфире Radio 24.
По словами Ди Майо, "с технической точки зрения" Россия вводит эмбарго сама против себя.
Министр повторил, что Рим работает над получением новых каналов поставок газа из других стран: по его словам, после недавнего визита в Алжир премьер-министр Марио Драги 20-21 апреля посетит Анголу и Конго.
"Я убежден, что Италия не должна терпеть какой-либо шантаж. Мы должны диверсифицировать поставки, пока мы этого не сделали, но мы должны. И очевидно, что в этом нужна предельная осторожность", - сказал глава МИД.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.