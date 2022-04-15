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Глава МИД Италии заявил, что страна не может платить за газ рублями - РИА Новости, 15.04.2022
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Глава МИД Италии заявил, что страна не может платить за газ рублями
Глава МИД Италии заявил, что страна не может платить за газ рублями - РИА Новости, 15.04.2022
Глава МИД Италии заявил, что страна не может платить за газ рублями
Италия не может оплачивать поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:32
2022-04-15T11:32
экономика
марио драги
сергей лавров
россия
италия
рим
московская биржа
газпромбанк
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РИМ, 15 апр - РИА Новости. Италия не может оплачивать поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо."Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка", - заявил он в эфире Radio 24.По словами Ди Майо, "с технической точки зрения" Россия вводит эмбарго сама против себя.Министр повторил, что Рим работает над получением новых каналов поставок газа из других стран: по его словам, после недавнего визита в Алжир премьер-министр Марио Драги 20-21 апреля посетит Анголу и Конго."Я убежден, что Италия не должна терпеть какой-либо шантаж. Мы должны диверсифицировать поставки, пока мы этого не сделали, но мы должны. И очевидно, что в этом нужна предельная осторожность", - сказал глава МИД.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.
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экономика, марио драги, сергей лавров, россия, италия, рим, московская биржа, газпромбанк, газпром
11:32 15.04.2022
 
Глава МИД Италии заявил, что страна не может платить за газ рублями

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что страна не может платить за российский газ рублями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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РИМ, 15 апр - РИА Новости. Италия не может оплачивать поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
"Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка", - заявил он в эфире Radio 24.
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По словами Ди Майо, "с технической точки зрения" Россия вводит эмбарго сама против себя.
Министр повторил, что Рим работает над получением новых каналов поставок газа из других стран: по его словам, после недавнего визита в Алжир премьер-министр Марио Драги 20-21 апреля посетит Анголу и Конго.
"Я убежден, что Италия не должна терпеть какой-либо шантаж. Мы должны диверсифицировать поставки, пока мы этого не сделали, но мы должны. И очевидно, что в этом нужна предельная осторожность", - сказал глава МИД.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.
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ЭкономикаМарио ДрагиСергей ЛавровРоссияИталияРимМосковская биржаГазпромбанкГазпром
 
 
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