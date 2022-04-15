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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 15.04.2022

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 71,6 миллиона кубометров на 15 апреля, сообщила... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:00

2022-04-15T10:00

2022-04-15T10:09

экономика

газпром

россия

украина

европа

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 71,6 миллиона кубометров на 15 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 71,6 миллиона кубических метров на 15 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.Однако с 8 апреля транзит вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.

россия

украина

европа

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, газпром, россия, украина, европа