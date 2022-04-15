https://ria.ru/20220415/frantsiya-1783697335.html

Французы скупают муку и подсолнечное масло из-за подорожания, пишут СМИ

Французы скупают муку и подсолнечное масло из-за подорожания, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2022

Французы скупают муку и подсолнечное масло из-за подорожания, пишут СМИ

Продажи муки и подсолнечного масла резко выросли во Франции на фоне роста цен, за неделю с 4 по 11 апреля продажи муки и масла увеличились на 57,4% и 55%... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:53

2022-04-15T12:53

2022-04-15T13:00

в мире

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экономика

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Продажи муки и подсолнечного масла резко выросли во Франции на фоне роста цен, за неделю с 4 по 11 апреля продажи муки и масла увеличились на 57,4% и 55% соответственно по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщает еженедельник LSA, специализирующийся на анализе тенденций в коммерции.Рост продаж базовых продуктов, в особенности муки и подсолнечного масла, зафиксирован на неделе с 4 по 11 апреля. Так, продажи муки подскочили на 57,4%, масла - на 55% по сравнению с тем же периодом в 2021 году.Отмечается, что с конца февраля объемы закупок подсолнечного масла выросли на 33% по сравнению с 2021 годом и на 4% по сравнению с 2020 года, когда во Франции был введен первый локдаун.В марте официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/tseny-1783640912.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, экономика