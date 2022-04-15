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Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники
Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники - РИА Новости, 15.04.2022
Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники
Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотника "Форпост" по ведению разведки, обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:48
2022-04-15T12:48
2022-04-15T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотника "Форпост" по ведению разведки, обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и военной технике войск Украины в ходе спецоперации.В ролике демонстрируются снятые с борта дрона кадры нанесения ударов по позициям украинских войск, а также по колонне техники, движущейся по дороге."В ходе выполнения полетного задания расчетом БПЛА была обнаружена колонна военной техники ВСУ, совершавшая марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783455346.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение колонны военной техники ВСУ беспилотным летательным аппаратом
Расчет беспилотного летательного аппарата уничтожил колонну военной техники ВСУ : Министерство обороны Российской Федерации. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
2022-04-15T12:48
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
12:48 15.04.2022 (обновлено: 13:10 15.04.2022)
Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники
Минобороны показало кадры работы БПЛА "Форпост" по контролю ударов по объектам на Украине