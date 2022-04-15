https://ria.ru/20220415/forpost-1783655176.html

Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники

Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники - РИА Новости, 15.04.2022

Минобороны показало кадры уничтожения колонны украинской военной техники

Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотника "Форпост" по ведению разведки, обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:48

2022-04-15T12:48

2022-04-15T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотника "Форпост" по ведению разведки, обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и военной технике войск Украины в ходе спецоперации.В ролике демонстрируются снятые с борта дрона кадры нанесения ударов по позициям украинских войск, а также по колонне техники, движущейся по дороге."В ходе выполнения полетного задания расчетом БПЛА была обнаружена колонна военной техники ВСУ, совершавшая марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783455346.html

украина

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Уничтожение колонны военной техники ВСУ беспилотным летательным аппаратом Расчет беспилотного летательного аппарата уничтожил колонну военной техники ВСУ : Министерство обороны Российской Федерации. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям. 2022-04-15T12:48 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина