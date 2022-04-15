https://ria.ru/20220415/flag-1783667169.html

В Мосгордуме предложили обсудить процедуру поднятия флагов в школах

В Мосгордуме предложили обсудить процедуру поднятия флагов в школах - РИА Новости, 15.04.2022

В Мосгордуме предложили обсудить процедуру поднятия флагов в школах

Появление в российских школах традиции поднятия флага следует обсудить с родителями учеников и советами школ, а саму процедуру конкретно проработать, чтобы она... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:57

2022-04-15T10:57

2022-04-15T10:57

образование - общество

москва

мосгордума

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Появление в российских школах традиции поднятия флага следует обсудить с родителями учеников и советами школ, а саму процедуру конкретно проработать, чтобы она была максимально торжественной, заявили РИА Новости депутаты Мосгордумы, входящие в комиссию по образованию.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил ранее, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом, формирующим патриотизм. По его мнению, инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой."Как человек, который воспитывался в период, когда гимн страны, в которой я жил, был на обороте каждой тетради и имелся в каждом учебнике на первом развороте <…>, конечно, такую инициативу поддерживаю", - сказал агентству депутат Валерий Головченко.Депутат Евгений Герасимов, в свою очередь, напомнил, что в США "по всем поводам поднимают флаг, чуть ли не каждый день", в том числе и в школах, поэтому он предложил обратиться к родителям, советам школ."В данной ситуации надо узнать мнение моих избирателей, и я это сделаю. В нескольких школах я вхожу в совет школ, знаю большое количество руководителей школ, и они наверняка проведут такой опрос. Я думаю, что в этом смысле во многом это будет решением совета школы", - подчеркнул он.Головченко также согласился с тем, что процедуру нужно детально проработать."Конечно, нужно понимать, каким образом мы это будем делать, на какой площади это будет происходить: при входе или там, где линейка, в школьном дворе? То есть определить, как технически это все будет происходить, чтобы это не превращалось в какую-то непонятную процедуру, а имело налет торжественности и священности", - пояснил он.

https://ria.ru/20220413/flag-1783265422.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, москва, мосгордума