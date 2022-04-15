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Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/feyki-1783754683.html
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии - РИА Новости, 15.04.2022
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии
Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:18
2022-04-15T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь о главном редакторе местного издания "Новый фокус" Михаиле Афанасьеве. Официально имя обвиняемого не раскрывается.По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в операции на Украине. В частности, указывались недостоверные сведения о "количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей".Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии."Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса главный редактор отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ", - сообщили в пресс-службе. Главред отправлен в СИЗО на два месяца."В ходе обысков, проведенных в офисе и по месту жительства обвиняемого изъяты денежные средства в сумме 15 тысяч долларов и более 1,2 тысячи евро, компьютерная техника, цифровые носители информации, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавляется в релизе. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20220413/feyki-1783382351.html
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html
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республика хакасия
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
16:18 15.04.2022
 
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии

Хакасского журналиста взяли под стражу из-за распространения фейков о Росгвардии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь о главном редакторе местного издания "Новый фокус" Михаиле Афанасьеве. Официально имя обвиняемого не раскрывается.
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13 апреля, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Алуште задержали мужчину, распространявшего листовки с фейками об армии
По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в операции на Украине. В частности, указывались недостоверные сведения о "количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей".
Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии.
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"Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса главный редактор отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ", - сообщили в пресс-службе. Главред отправлен в СИЗО на два месяца.
"В ходе обысков, проведенных в офисе и по месту жительства обвиняемого изъяты денежные средства в сумме 15 тысяч долларов и более 1,2 тысячи евро, компьютерная техника, цифровые носители информации, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавляется в релизе. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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6 апреля, 18:01
Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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