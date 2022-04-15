https://ria.ru/20220415/feyki-1783754683.html

Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии

Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии - РИА Новости, 15.04.2022

Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии

Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:18

2022-04-15T16:18

2022-04-15T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь о главном редакторе местного издания "Новый фокус" Михаиле Афанасьеве. Официально имя обвиняемого не раскрывается.По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в операции на Украине. В частности, указывались недостоверные сведения о "количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей".Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии."Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса главный редактор отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ", - сообщили в пресс-службе. Главред отправлен в СИЗО на два месяца."В ходе обысков, проведенных в офисе и по месту жительства обвиняемого изъяты денежные средства в сумме 15 тысяч долларов и более 1,2 тысячи евро, компьютерная техника, цифровые носители информации, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавляется в релизе. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20220413/feyki-1783382351.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html

https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр