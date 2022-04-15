https://ria.ru/20220415/feyki-1783754683.html
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии - РИА Новости, 15.04.2022
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии
Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:18
2022-04-15T16:18
2022-04-15T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Суд в Хакасии заключил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает региональный главк СК РФ.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь о главном редакторе местного издания "Новый фокус" Михаиле Афанасьеве. Официально имя обвиняемого не раскрывается.По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в операции на Украине. В частности, указывались недостоверные сведения о "количестве погибших, пропавших без вести и раненых, ненадлежащем уровне материального обеспечения и исполнении служебных обязанностей".Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии."Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса главный редактор отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ", - сообщили в пресс-службе. Главред отправлен в СИЗО на два месяца."В ходе обысков, проведенных в офисе и по месту жительства обвиняемого изъяты денежные средства в сумме 15 тысяч долларов и более 1,2 тысячи евро, компьютерная техника, цифровые носители информации, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавляется в релизе. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20220413/feyki-1783382351.html
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии
Хакасского журналиста взяли под стражу из-за распространения фейков о Росгвардии