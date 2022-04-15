https://ria.ru/20220415/feyki-1783632237.html

Бандеровцы еще в годы ВОВ распространяли фейки о Красной Армии

Бандеровцы еще в годы ВОВ распространяли фейки о Красной Армии - РИА Новости, 15.04.2022

Бандеровцы еще в годы ВОВ распространяли фейки о Красной Армии

Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны зверски убивали мирных жителей, а потом приписывали эти преступления Красной Армии, пытаясь запугать... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:04

2022-04-15T00:04

2022-04-15T00:09

россия

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151128/15/1511281563_0:244:2773:1804_1920x0_80_0_0_79274a9f661354640533c7e27ee4a62b.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны зверски убивали мирных жителей, а потом приписывали эти преступления Красной Армии, пытаясь запугать такой ложью население территорий, освобождаемых советскими войсками, - об этом свидетельствуют новые архивные документы, опубликованные министерством обороны РФ.Документы обнародованы на сайте российского военного ведомства в рамках проекта "Архивы помнят всё" по публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению киевским режимом.Об этом свидетельствует политдонесение политотдела 13-й армии от 26 июля 1944 года, в котором говорится, что хотя население было воодушевлено приходом Красной Армии, в первые дни после освобождения многие жители прятались: "Под влиянием фашисткой пропаганды, боясь Красной Армии, они разбегаются по лесам, оврагам и возвращаются на 3-4-й день, т.е. тогда, когда убеждаются, что Красная Армия мирных жителей не трогает".В донесении отмечается, что фашисты и украинские националисты, клевеща на Красную Армию, рассказывали про зверства, которые якобы творили советские бойцы и командиры."Многие жители после того, как с ними была проведена работа, уже со смехом говорят так: "Нам рассказывали немцы, украинские националисты, что как только придут большевики, то жителей будут избивать, тех, кто работал у немцев, - убивать, скот и птицу забирать, а на самом деле оказывается, ничего этого нет, Красная Армия хорошо относится к мирному населению", - отмечалось в донесении. "Поведение личного состава Красной Армии не дает повода подтвердить фашистскую пропаганду", - подчеркивалось в документе.Влияние пропаганды гитлеровцев и украинских националистов доходило до такого уровня, что часть населения, особенно принадлежащих к польской национальности, иногда уходила вместе с отступающими немцами. "Поляки боятся оставаться здесь – не столько Красной Армии, сколько украинских националистов, которые с уходом Красной Армии вперед могут вырезать всех поляков", - отмечалось в донесении.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.

https://ria.ru/20220408/banderovtsy-1782412063.html

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420454.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, общество