https://ria.ru/20220415/evakuatsiya-1783778268.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 180 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 180 человек - РИА Новости, 15.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 180 человек

Более 180 человек, среди них 15 детей, эвакуированы в пятницу из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:27

2022-04-15T17:27

2022-04-15T17:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

мариуполь

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Более 180 человек, среди них 15 детей, эвакуированы в пятницу из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 15 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 15 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что сейчас эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины