https://ria.ru/20220415/eskortnitsy-1783637139.html

В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала СВР Украины

В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала СВР Украины - РИА Новости, 15.04.2022

В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала СВР Украины

Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 дам легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T03:09

2022-04-15T03:09

2022-04-15T05:24

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ХЕРСОН, 15 апр – РИА Новости. Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 дам легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий, эти данные есть в распоряжении РИА Новости."В ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой", - рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства.По его словам, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб.После этого сотрудник СВРУ, представившись фотографом-сводником, входил к девушкам в доверие и предлагал им интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких "фотографов" - это полковник СВРУ, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко."Чаще всего доверчивым клиенткам "фотограф" предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным - знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с "большой перспективой". В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования", - добавил собеседник агентства.По его словам, наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ."После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием", - отметил собеседник агентства.Наиболее известным примером подобной диверсионной работы может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.Информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами РФ и иностранцами без малого 20 жительниц Херсона.Это Батрак Вероника Вячеславовна, Белая Вероника Станиславовна, Бойко Ольга Анатольевна, Ворона Анастасия Степановна, Голуб Инна Владимировна, Гулак Анна Юрьевна, Занчевская Марина Геннадьевна, Кобец Алина Валерьевна, Кошелева Виктория Викторовна, Криль Марина Федоровна, Лужних Влада Владиславовна, Мальцева Виктория Маматсановна, Петрова Инна Анатольевна, Руденко Алина Григорьевна, Хладикова Наталья Юрьевна, Чумак Екатерина Андреевна, Шевчук Алена Александровна."Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

https://ria.ru/20220412/provokatsii-1783214769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, херсон, в мире