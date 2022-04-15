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Россияне рассказали, какие эмоции испытывают чаще всего - РИА Новости, 15.04.2022
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Россияне рассказали, какие эмоции испытывают чаще всего
Россияне рассказали, какие эмоции испытывают чаще всего - РИА Новости, 15.04.2022
Россияне рассказали, какие эмоции испытывают чаще всего
Россияне чаще всего называют такие эмоции, как доброжелательность, надежда и уверенность в качестве соответствующих их настроению, рассказал директор по... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:31
2022-04-15T14:31
вциом
общество
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне чаще всего называют такие эмоции, как доброжелательность, надежда и уверенность в качестве соответствующих их настроению, рассказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов во время онлайн-конференции на тему "Cтресс и повседневная жизнь: как справиться".По его словам, в рамках проведенного в феврале опроса большинство респондентов выделили доброжелательность (82%), надежду (78%) и уверенность (59%) среди эмоций, наиболее подходящих для описания их настроения. Аналогичное январское исследование дало похожий результат: 89% отметили доброжелательность, 73% - надежду, 62% - уверенность.Согласно представленным Львовым данным, в январе-феврале снизился процент тех, кто назвал радость в качестве эмоции, описывающей его настроение (58% и 38% соответственно). Тревогу среди превалирующих эмоций в феврале отмечали 56% россиян, грусть - 42%, страх - 28%.Эксперт отметил, что такой же уровень тревожности наблюдался год назад, в разгар пандемии. Психолог Анетта Орлова добавила, что тревога сейчас чаще связана с неопределенностью и переживаниями за детей. По мнению же Львова, тревожность следует воспринимать не только как негативное состояние: оно подталкивает людей к опредмечиванию своих страхов и помогает справляться с ними.В опросе "ВЦИОМ-Спутник" принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод – телефонное интервью. Для данной выборки погрешность составляет 2,5%.
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вциом, общество, россия
14:31 15.04.2022
 
Россияне рассказали, какие эмоции испытывают чаще всего

ВЦИОМ: россияне чаще всего испытывают доброжелательность, надежду и уверенность

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Якиманской набережной в Москве
Прохожие на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне чаще всего называют такие эмоции, как доброжелательность, надежда и уверенность в качестве соответствующих их настроению, рассказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов во время онлайн-конференции на тему "Cтресс и повседневная жизнь: как справиться".
По его словам, в рамках проведенного в феврале опроса большинство респондентов выделили доброжелательность (82%), надежду (78%) и уверенность (59%) среди эмоций, наиболее подходящих для описания их настроения. Аналогичное январское исследование дало похожий результат: 89% отметили доброжелательность, 73% - надежду, 62% - уверенность.
Согласно представленным Львовым данным, в январе-феврале снизился процент тех, кто назвал радость в качестве эмоции, описывающей его настроение (58% и 38% соответственно). Тревогу среди превалирующих эмоций в феврале отмечали 56% россиян, грусть - 42%, страх - 28%.
Эксперт отметил, что такой же уровень тревожности наблюдался год назад, в разгар пандемии. Психолог Анетта Орлова добавила, что тревога сейчас чаще связана с неопределенностью и переживаниями за детей. По мнению же Львова, тревожность следует воспринимать не только как негативное состояние: оно подталкивает людей к опредмечиванию своих страхов и помогает справляться с ними.
В опросе "ВЦИОМ-Спутник" принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод – телефонное интервью. Для данной выборки погрешность составляет 2,5%.
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