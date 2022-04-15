https://ria.ru/20220415/elle-1783663384.html
Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle
Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle - РИА Новости, 15.04.2022
Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle
Екатерина Мухина подтвердила РИА Новости, что ушла с поста главного редактора журнала Elle и планирует заниматься детьми. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:16
2022-04-15T11:16
2022-04-15T11:16
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МОСКВА. 15 апр — РИА Новости. Екатерина Мухина подтвердила РИА Новости, что ушла с поста главного редактора журнала Elle и планирует заниматься детьми.По ее словам, никакой сенсации в этом нет, все журналы приостановили свою деятельность. Она добавила, что будет заниматься детьми."Это были лучшие пять лет в моей жизни. Хочу сказать большое спасибо своей команде. Ребят, я вас очень люблю! Мы, действительно, творили от души 24/7, с азартом и страстью к моде и красоте и большим вниманием к интересам наших читателей. Каждый раз ставили планку выше и перепрыгивали ее снова и снова", — написала Мухина в своем Telegram-канале.Ранее в соцсетях появилась информация, что Elle закрывается. Позже издание сообщило, что выпуск журнала не прекращен, печать приостановили на летний период для подготовки осенне-зимних номеров.В 2002 году Мухина окончила журфак МГУ имени Ломоносова. Ее карьера развивалась стремительно. Она начинала с должности младшего редактора отдела моды в Vogue Россия и уже через два года возглавила отдел моды Marie Claire. Главредом Elle на стала в 2017-м. Мухину называют одной из самых стильных девушек в России. Российский бренд Love Republic посвятил ей новую весеннюю коллекцию. Журналистка вдохновила марку на создание базовых вещей для модниц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, звезды, журналистика, стиль жизни, мода, стиль, marie claire, elle, vogue
Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle
Екатерина Мухина ушла с поста главного редактора Elle и решила побыть только мамой
МОСКВА. 15 апр — РИА Новости. Екатерина Мухина подтвердила РИА Новости, что ушла с поста главного редактора журнала Elle и планирует заниматься детьми.
"Да, все правильно, потому что журнал временно приостановил свою деятельность. Вот и все, вы же сами видите, что происходит", — ответила Мухина на вопрос РИА Новости.
По ее словам, никакой сенсации в этом нет, все журналы приостановили свою деятельность. Она добавила, что будет заниматься детьми.
"Это были лучшие пять лет в моей жизни. Хочу сказать большое спасибо своей команде. Ребят, я вас очень люблю! Мы, действительно, творили от души 24/7, с азартом и страстью к моде и красоте и большим вниманием к интересам наших читателей. Каждый раз ставили планку выше и перепрыгивали ее снова и снова", — написала Мухина в своем Telegram-канале.
"Катя, не пропадайте! Вы для меня как образец для подражания! Хоть изредка радуйте своими новостями!", "Только не исчезайте, вы и есть мода", "Катя, с вами Elle был очень крутым глянцем", "Ваше творчество и талант в Elle были невероятными. С нетерпением ждем вас обратно", "Elle был великолепен в вашем исполнении. Ждем новых проектов", — отреагировали подписчики на сообщение Мухиной.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Elle закрывается. Позже издание сообщило, что выпуск журнала не прекращен, печать приостановили на летний период для подготовки осенне-зимних номеров.
В 2002 году Мухина окончила журфак МГУ имени Ломоносова. Ее карьера развивалась стремительно. Она начинала с должности младшего редактора отдела моды в Vogue Россия и уже через два года возглавила отдел моды Marie Claire. Главредом Elle на стала в 2017-м.
Мухину называют одной из самых стильных девушек в России. Российский бренд Love Republic посвятил ей новую весеннюю коллекцию. Журналистка вдохновила марку на создание базовых вещей для модниц.