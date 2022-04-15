https://ria.ru/20220415/elle-1783663384.html

Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle

Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle - РИА Новости, 15.04.2022

Екатерина Мухина покинула пост главного редактора журнала Elle

Екатерина Мухина подтвердила РИА Новости, что ушла с поста главного редактора журнала Elle и планирует заниматься детьми. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:16

2022-04-15T11:16

2022-04-15T11:16

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МОСКВА. 15 апр — РИА Новости. Екатерина Мухина подтвердила РИА Новости, что ушла с поста главного редактора журнала Elle и планирует заниматься детьми.По ее словам, никакой сенсации в этом нет, все журналы приостановили свою деятельность. Она добавила, что будет заниматься детьми."Это были лучшие пять лет в моей жизни. Хочу сказать большое спасибо своей команде. Ребят, я вас очень люблю! Мы, действительно, творили от души 24/7, с азартом и страстью к моде и красоте и большим вниманием к интересам наших читателей. Каждый раз ставили планку выше и перепрыгивали ее снова и снова", — написала Мухина в своем Telegram-канале.Ранее в соцсетях появилась информация, что Elle закрывается. Позже издание сообщило, что выпуск журнала не прекращен, печать приостановили на летний период для подготовки осенне-зимних номеров.В 2002 году Мухина окончила журфак МГУ имени Ломоносова. Ее карьера развивалась стремительно. Она начинала с должности младшего редактора отдела моды в Vogue Россия и уже через два года возглавила отдел моды Marie Claire. Главредом Elle на стала в 2017-м. Мухину называют одной из самых стильных девушек в России. Российский бренд Love Republic посвятил ей новую весеннюю коллекцию. Журналистка вдохновила марку на создание базовых вещей для модниц.

https://ria.ru/20220411/moda-1782307445.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, журналистика, стиль жизни, мода, стиль, marie claire, elle, vogue