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Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной - РИА Новости, 15.04.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783727520.html
Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной
Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной - РИА Новости, 15.04.2022
Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной, сейчас необходимо создавать благоприятные... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:34
2022-04-15T14:35
амурская область
экономика
сергей лавров
россия
амурская область
благовещенск
центральный банк рф (цб рф)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной, сейчас необходимо создавать благоприятные условия для развития бизнеса, работающего на импортозамещение.Как уточняет правительство Приамурья, в пятницу Орлов провел заседание антикризисного штаба, на нем рассмотрели предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса для снижения рисков в условиях санкций."Экономика Амурской области в условиях санкций остается стабильной. Одна из главных задач на сегодня – создать благоприятные условия для развития бизнеса, который может работать на импортозамещение. Для этого надо активнее разъяснять, какие виды поддержки есть по разным направлениям. Отдельное внимание – возможностям, которые дает нам изменение логистических цепочек", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Он также отметил уникальное географическое положение областного центра – Благовещенск граничит с китайским Хэйхэ по реке Амур, это, по словам Орлова, "открывает новые возможности для развития, в том числе и сектора малого и среднего бизнеса"."Предпринимателям необходимо активнее рассказывать, как они могут в этом процессе поучаствовать", - добавил Орлов.Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, растет спрос предпринимателей на услуги центра "Мой бизнес" и программы льготного кредитования. В значительной степени, по ее мнению, это связано с работой регионального центра кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП), который в период роста ключевой ставки ЦБ сохранил условия по займам для бизнеса и самозанятых в диапазоне от 1 до 9,5% годовых."Запрос на заемные средства в связи с этим, безусловно, увеличился. Фактически ставки ЦКПП сейчас являются самыми минимальными для предпринимателей на рынке кредитования. Количество заявок в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого возросло почти в два раза", - рассказала Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья.Власти сообщают, что штабом принято решение о докапитализации ЦКПП, это позволит большему числу бизнесменов получить средства на развитие своего дела по льготным ставкам.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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экономика, сергей лавров, россия, амурская область, благовещенск, центральный банк рф (цб рф), василий орлов (губернатор)
14:34 15.04.2022 (обновлено: 14:35 15.04.2022)
 
Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной

Глава Приамурья Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной, сейчас необходимо создавать благоприятные условия для развития бизнеса, работающего на импортозамещение.
Как уточняет правительство Приамурья, в пятницу Орлов провел заседание антикризисного штаба, на нем рассмотрели предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса для снижения рисков в условиях санкций.
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"Экономика Амурской области в условиях санкций остается стабильной. Одна из главных задач на сегодня – создать благоприятные условия для развития бизнеса, который может работать на импортозамещение. Для этого надо активнее разъяснять, какие виды поддержки есть по разным направлениям. Отдельное внимание – возможностям, которые дает нам изменение логистических цепочек", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Он также отметил уникальное географическое положение областного центра – Благовещенск граничит с китайским Хэйхэ по реке Амур, это, по словам Орлова, "открывает новые возможности для развития, в том числе и сектора малого и среднего бизнеса".
"Предпринимателям необходимо активнее рассказывать, как они могут в этом процессе поучаствовать", - добавил Орлов.
Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, растет спрос предпринимателей на услуги центра "Мой бизнес" и программы льготного кредитования. В значительной степени, по ее мнению, это связано с работой регионального центра кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП), который в период роста ключевой ставки ЦБ сохранил условия по займам для бизнеса и самозанятых в диапазоне от 1 до 9,5% годовых.
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"Запрос на заемные средства в связи с этим, безусловно, увеличился. Фактически ставки ЦКПП сейчас являются самыми минимальными для предпринимателей на рынке кредитования. Количество заявок в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого возросло почти в два раза", - рассказала Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья.
Власти сообщают, что штабом принято решение о докапитализации ЦКПП, это позволит большему числу бизнесменов получить средства на развитие своего дела по льготным ставкам.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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Амурская областьЭкономикаСергей ЛавровРоссияАмурская областьБлаговещенскЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Василий Орлов (губернатор)
 
 
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