14:34 15.04.2022 (обновлено: 14:35 15.04.2022)
Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной
Глава Приамурья Орлов заявил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что экономика региона в условиях санкций остается стабильной, сейчас необходимо создавать благоприятные условия для развития бизнеса, работающего на импортозамещение.
Как уточняет правительство Приамурья, в пятницу Орлов провел заседание антикризисного штаба, на нем рассмотрели предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса для снижения рисков в условиях санкций.
"Экономика Амурской области в условиях санкций остается стабильной. Одна из главных задач на сегодня – создать благоприятные условия для развития бизнеса, который может работать на импортозамещение. Для этого надо активнее разъяснять, какие виды поддержки есть по разным направлениям. Отдельное внимание – возможностям, которые дает нам изменение логистических цепочек", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Он также отметил уникальное географическое положение областного центра – Благовещенск граничит с китайским Хэйхэ по реке Амур, это, по словам Орлова, "открывает новые возможности для развития, в том числе и сектора малого и среднего бизнеса".
"Предпринимателям необходимо активнее рассказывать, как они могут в этом процессе поучаствовать", - добавил Орлов.
Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, растет спрос предпринимателей на услуги центра "Мой бизнес" и программы льготного кредитования. В значительной степени, по ее мнению, это связано с работой регионального центра кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП), который в период роста ключевой ставки ЦБ сохранил условия по займам для бизнеса и самозанятых в диапазоне от 1 до 9,5% годовых.
"Запрос на заемные средства в связи с этим, безусловно, увеличился. Фактически ставки ЦКПП сейчас являются самыми минимальными для предпринимателей на рынке кредитования. Количество заявок в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого возросло почти в два раза", - рассказала Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья.
Власти сообщают, что штабом принято решение о докапитализации ЦКПП, это позволит большему числу бизнесменов получить средства на развитие своего дела по льготным ставкам.
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