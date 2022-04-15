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В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО - РИА Новости, 15.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220415/eko-1783733150.html
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО - РИА Новости, 15.04.2022
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО
Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:10
2022-04-15T15:10
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области."Большое внимание правительством региона уделяется системе родовспоможения и она одна из лучших в стране. Репродуктивные технологии помогают исполнить мечту женщин стать мамой, когда по какой-либо причине забеременеть естественным путем невозможно. ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье делают с 2013 года, благодаря этому в наших роддомах появились на свет порядка 14 тысяч детей", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Для получения квоты женщине необходимо пройти обследование в женской консультации. При наличии показаний, акушер-гинеколог выдаст направление в ближайший перинатальный центр на консультацию к репродуктологу. После получения заключения репродуктолог прямо на приеме поставит пациентку в лист ожидания на проведение ЭКО.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)
15:10 15.04.2022
 

В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВ Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
"Большое внимание правительством региона уделяется системе родовспоможения и она одна из лучших в стране. Репродуктивные технологии помогают исполнить мечту женщин стать мамой, когда по какой-либо причине забеременеть естественным путем невозможно. ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье делают с 2013 года, благодаря этому в наших роддомах появились на свет порядка 14 тысяч детей", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
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Для получения квоты женщине необходимо пройти обследование в женской консультации. При наличии показаний, акушер-гинеколог выдаст направление в ближайший перинатальный центр на консультацию к репродуктологу. После получения заключения репродуктолог прямо на приеме поставит пациентку в лист ожидания на проведение ЭКО.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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