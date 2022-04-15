https://ria.ru/20220415/eko-1783733150.html
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО - РИА Новости, 15.04.2022
В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО
Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:10
2022-04-15T15:10
2022-04-15T15:10
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783735007_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e01b158684bc0e9afec759eeb39545ab.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области."Большое внимание правительством региона уделяется системе родовспоможения и она одна из лучших в стране. Репродуктивные технологии помогают исполнить мечту женщин стать мамой, когда по какой-либо причине забеременеть естественным путем невозможно. ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье делают с 2013 года, благодаря этому в наших роддомах появились на свет порядка 14 тысяч детей", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Для получения квоты женщине необходимо пройти обследование в женской консультации. При наличии показаний, акушер-гинеколог выдаст направление в ближайший перинатальный центр на консультацию к репродуктологу. После получения заключения репродуктолог прямо на приеме поставит пациентку в лист ожидания на проведение ЭКО.
https://ria.ru/20220413/kompensatsiya-1783290566.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783735007_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_8309f3c3def6d2386f9ce0433a2c43b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье)