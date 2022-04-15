https://ria.ru/20220415/eko-1783733150.html

В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО

В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО - РИА Новости, 15.04.2022

В Подмосковье до конца года планируют провести 5,5 тысяч процедур ЭКО

Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:10

2022-04-15T15:10

2022-04-15T15:10

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Порядка 5,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса планируется провести в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области."Большое внимание правительством региона уделяется системе родовспоможения и она одна из лучших в стране. Репродуктивные технологии помогают исполнить мечту женщин стать мамой, когда по какой-либо причине забеременеть естественным путем невозможно. ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье делают с 2013 года, благодаря этому в наших роддомах появились на свет порядка 14 тысяч детей", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Для получения квоты женщине необходимо пройти обследование в женской консультации. При наличии показаний, акушер-гинеколог выдаст направление в ближайший перинатальный центр на консультацию к репродуктологу. После получения заключения репродуктолог прямо на приеме поставит пациентку в лист ожидания на проведение ЭКО.

https://ria.ru/20220413/kompensatsiya-1783290566.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье)