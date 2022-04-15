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Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского - РИА Новости, 15.04.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220415/egorov-1783824712.html
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского - РИА Новости, 15.04.2022
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского
Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:29
2022-04-15T21:29
тамбовская область
сергий радонежский
тамбовская область
тамбовский район
россия
свято-троицкая сергиева лавра
московская духовная академия
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ТАМБОВ, 15 апр - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба облправительства.В четверг в Храме Христа Спасителя прошло совместное заседание членов попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и Оргкомитета по подготовке празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в который входит руководитель Тамбовской области.Егоров рассказал на заседании, что в селе Стрельцы Тамбовского района есть храм преподобного Сергия Радонежского. "Многие жители области в своих молитвах обращаются к подвижнику как за помощью в трудные минуты, так и с благодарностью", - сказал он.Сергий Радонежский – подвижник, один из самых почитаемых святых в России. Мощи преподобного были обретены 18 июля 1422 года при строительстве Троицкого собора в Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20210718/radonezhskiy-1741575503.html
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сергий радонежский, тамбовская область, тамбовский район, россия, свято-троицкая сергиева лавра, московская духовная академия
21:29 15.04.2022
 

Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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ТАМБОВ, 15 апр - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба облправительства.
В четверг в Храме Христа Спасителя прошло совместное заседание членов попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и Оргкомитета по подготовке празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в который входит руководитель Тамбовской области.
Егоров рассказал на заседании, что в селе Стрельцы Тамбовского района есть храм преподобного Сергия Радонежского. "Многие жители области в своих молитвах обращаются к подвижнику как за помощью в трудные минуты, так и с благодарностью", - сказал он.
Сергий Радонежский – подвижник, один из самых почитаемых святых в России. Мощи преподобного были обретены 18 июля 1422 года при строительстве Троицкого собора в Сергиевом Посаде.

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Тамбовская областьСергий РадонежскийТамбовская областьТамбовский районРоссияСвято-Троицкая Сергиева лавраМосковская духовная академия
 
 
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