https://ria.ru/20220415/egorov-1783824712.html
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского - РИА Новости, 15.04.2022
Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского
Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:29
2022-04-15T21:29
2022-04-15T21:29
тамбовская область
сергий радонежский
тамбовская область
тамбовский район
россия
свято-троицкая сергиева лавра
московская духовная академия
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ТАМБОВ, 15 апр - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба облправительства.В четверг в Храме Христа Спасителя прошло совместное заседание членов попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и Оргкомитета по подготовке празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в который входит руководитель Тамбовской области.Егоров рассказал на заседании, что в селе Стрельцы Тамбовского района есть храм преподобного Сергия Радонежского. "Многие жители области в своих молитвах обращаются к подвижнику как за помощью в трудные минуты, так и с благодарностью", - сказал он.Сергий Радонежский – подвижник, один из самых почитаемых святых в России. Мощи преподобного были обретены 18 июля 1422 года при строительстве Троицкого собора в Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20210718/radonezhskiy-1741575503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергий радонежский, тамбовская область, тамбовский район, россия, свято-троицкая сергиева лавра, московская духовная академия