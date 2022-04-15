https://ria.ru/20220415/egorov-1783824712.html

Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского

Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского - РИА Новости, 15.04.2022

Егоров вошел в Оргкомитет празднования обретения мощей Сергия Радонежского

Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:29

2022-04-15T21:29

2022-04-15T21:29

тамбовская область

сергий радонежский

тамбовская область

тамбовский район

россия

свято-троицкая сергиева лавра

московская духовная академия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156221/65/1562216560_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_d374dcf27e93c7625ea46ce0fc1a1e7f.jpg

ТАМБОВ, 15 апр - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вошёл в Оргкомитет по подготовке к празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба облправительства.В четверг в Храме Христа Спасителя прошло совместное заседание членов попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и Оргкомитета по подготовке празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, в который входит руководитель Тамбовской области.Егоров рассказал на заседании, что в селе Стрельцы Тамбовского района есть храм преподобного Сергия Радонежского. "Многие жители области в своих молитвах обращаются к подвижнику как за помощью в трудные минуты, так и с благодарностью", - сказал он.Сергий Радонежский – подвижник, один из самых почитаемых святых в России. Мощи преподобного были обретены 18 июля 1422 года при строительстве Троицкого собора в Сергиевом Посаде.

https://ria.ru/20210718/radonezhskiy-1741575503.html

тамбовская область

тамбовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергий радонежский, тамбовская область, тамбовский район, россия, свято-троицкая сергиева лавра, московская духовная академия