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В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров
В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров
Компания SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров, пока — сотрудников самого сервиса. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:00
2022-04-15T11:00
2022-04-15T11:00
наука
технологии
московское центральное кольцо (мцк)
завод имени лихачева (зил)
сбер
беспилотники
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Компания SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров, пока — сотрудников самого сервиса.Беспилотные автомобили курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК — ЗИЛ. Они перемещаются полностью в автономном режиме, маневрируя с учетом дорожной ситуации, пропускают пешеходов, да и вообще двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения.В салоне на водительском месте находится инженер-испытатель, но его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму: контроль готовности к поездке, статус пассажирских ремней безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки. Заказ беспилотника осуществляется через специальное приложение для смартфона и смарт-дисплея SberPortal.В компании собираются протестировать пользовательские сценарии и убедиться в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. Опыт, полученный в рамках программы, позволит быстро расширять географию маршрутов, в том числе для рядовых пользователей такси.
https://ria.ru/20211124/taksi-1760475566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московское центральное кольцо (мцк), завод имени лихачева (зил), сбер, беспилотники
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Компания SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров, пока — сотрудников самого сервиса.
Беспилотные автомобили курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК
— ЗИЛ
. Они перемещаются полностью в автономном режиме, маневрируя с учетом дорожной ситуации, пропускают пешеходов, да и вообще двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения.
В салоне на водительском месте находится инженер-испытатель, но его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму: контроль готовности к поездке, статус пассажирских ремней безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки. Заказ беспилотника осуществляется через специальное приложение для смартфона и смарт-дисплея SberPortal.
В компании собираются протестировать пользовательские сценарии и убедиться в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. Опыт, полученный в рамках программы, позволит быстро расширять географию маршрутов, в том числе для рядовых пользователей такси.