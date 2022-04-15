https://ria.ru/20220415/dron-1783668010.html

В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров

В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров - РИА Новости, 15.04.2022

В Москве беспилотники SberAutoTech начали возить пассажиров

Компания SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров, пока — сотрудников самого сервиса. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:00

2022-04-15T11:00

2022-04-15T11:00

наука

технологии

московское центральное кольцо (мцк)

завод имени лихачева (зил)

сбер

беспилотники

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Компания SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров, пока — сотрудников самого сервиса.Беспилотные автомобили курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК — ЗИЛ. Они перемещаются полностью в автономном режиме, маневрируя с учетом дорожной ситуации, пропускают пешеходов, да и вообще двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения.В салоне на водительском месте находится инженер-испытатель, но его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму: контроль готовности к поездке, статус пассажирских ремней безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки. Заказ беспилотника осуществляется через специальное приложение для смартфона и смарт-дисплея SberPortal.В компании собираются протестировать пользовательские сценарии и убедиться в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. Опыт, полученный в рамках программы, позволит быстро расширять географию маршрутов, в том числе для рядовых пользователей такси.

https://ria.ru/20211124/taksi-1760475566.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, московское центральное кольцо (мцк), завод имени лихачева (зил), сбер, беспилотники