https://ria.ru/20220415/doverie-1783805746.html

Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN

Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN - РИА Новости, 15.04.2022

Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN

Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя, такие данные приводит в пятницу телеканал CNN. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:15

2022-04-15T19:15

2022-04-15T19:15

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

cnn (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783650189_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a6610bff93eefa4ffa62499ed72ea7dd.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя, такие данные приводит в пятницу телеканал CNN.Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США – порядка 41%, а, по данным одного из них, – лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока."Это действительно очень-очень плохой показатель", - резюмировал ситуацию корреспондент телеканала.Для сравнения, свидетельствуют данные CNN, рейтинг доверия Дональду Трампу на данном отрезке президентского срока был выше, чем у Байдена - 42% против 41%."Когда три или четыре опроса показывают наиболее низкий показатель доверия президенту США, это свидетельствует, что перед нами президент, у которого большие проблемы", - анализирует ситуацию телеканал.

https://ria.ru/20220415/bayden-1783725480.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша, джо байден, cnn (телеканал)