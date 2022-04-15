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Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN
Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN - РИА Новости, 15.04.2022
Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN
Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя, такие данные приводит в пятницу телеканал CNN. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:15
2022-04-15T19:15
2022-04-15T19:15
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
cnn (телеканал)
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя, такие данные приводит в пятницу телеканал CNN.Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США – порядка 41%, а, по данным одного из них, – лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока."Это действительно очень-очень плохой показатель", - резюмировал ситуацию корреспондент телеканала.Для сравнения, свидетельствуют данные CNN, рейтинг доверия Дональду Трампу на данном отрезке президентского срока был выше, чем у Байдена - 42% против 41%."Когда три или четыре опроса показывают наиболее низкий показатель доверия президенту США, это свидетельствует, что перед нами президент, у которого большие проблемы", - анализирует ситуацию телеканал.
https://ria.ru/20220415/bayden-1783725480.html
сша
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден, cnn (телеканал)
Рейтинг доверия Байдену достиг рекордно низкого показателя, сообщил CNN
Телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя