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В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону - РИА Новости, 15.04.2022
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В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону
В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону - РИА Новости, 15.04.2022
В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу проложить дорогу к новому микрорайону в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:42
2022-04-15T13:42
волгоградская область
волгоград
общество
волгоградская область
дзержинский район
россия
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу проложить дорогу к новому микрорайону в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, Бочаров в пятницу встретился с дольщиками жилищного комплекса "Эдем" в Дзержинском районе Волгограда. Некогда дом считался долгостроем, люди, отмечается, ждали свои квартиры почти девять лет. Достроить 24-этажку удалось при помощи областной программы, по которой на проблемный объект была привлечена надежная компания. По информации администрации, на данный момент новоселы уже получили ключи от квартир и приступили к ремонту."Первоочередная задача — обеспечить всех участников долевого строительства жильем. А второй вопрос — это обеспечение всей необходимой инфраструктурой, в первую очередь дорожной. Сегодня принято решение о строительстве и проектировании дороги", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.По информации администрации, до 2023 года власти Волгоградской области намерены завершить все имеющиеся долгострои в регионе — на сегодняшний день 13 домов — и восстановить права около одной тысяч обманутых дольщиков. Отмечается, что в прошлом году более 1,8 тысячи семей получили ключи от квартир в 13 домах, которые удалось достроить при содействии администрации региона.
https://ria.ru/20220408/beregoukreplenie-1782591366.html
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волгоград, общество, волгоградская область, дзержинский район, россия, андрей бочаров
13:42 15.04.2022
 
В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону

Бочаров поставил задачу проложить дорогу к новому микрорайону в Волгограде

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу проложить дорогу к новому микрорайону в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, Бочаров в пятницу встретился с дольщиками жилищного комплекса "Эдем" в Дзержинском районе Волгограда. Некогда дом считался долгостроем, люди, отмечается, ждали свои квартиры почти девять лет. Достроить 24-этажку удалось при помощи областной программы, по которой на проблемный объект была привлечена надежная компания. По информации администрации, на данный момент новоселы уже получили ключи от квартир и приступили к ремонту.
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"Первоочередная задача — обеспечить всех участников долевого строительства жильем. А второй вопрос — это обеспечение всей необходимой инфраструктурой, в первую очередь дорожной. Сегодня принято решение о строительстве и проектировании дороги", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
По информации администрации, до 2023 года власти Волгоградской области намерены завершить все имеющиеся долгострои в регионе — на сегодняшний день 13 домов — и восстановить права около одной тысяч обманутых дольщиков. Отмечается, что в прошлом году более 1,8 тысячи семей получили ключи от квартир в 13 домах, которые удалось достроить при содействии администрации региона.
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