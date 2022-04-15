https://ria.ru/20220415/doroga-1783710211.html

В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону

В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону - РИА Новости, 15.04.2022

В Волгограде построят дорогу к новому микрорайону

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу проложить дорогу к новому микрорайону в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:42

2022-04-15T13:42

2022-04-15T13:42

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волгоград

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волгоградская область

дзержинский район

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу проложить дорогу к новому микрорайону в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, Бочаров в пятницу встретился с дольщиками жилищного комплекса "Эдем" в Дзержинском районе Волгограда. Некогда дом считался долгостроем, люди, отмечается, ждали свои квартиры почти девять лет. Достроить 24-этажку удалось при помощи областной программы, по которой на проблемный объект была привлечена надежная компания. По информации администрации, на данный момент новоселы уже получили ключи от квартир и приступили к ремонту."Первоочередная задача — обеспечить всех участников долевого строительства жильем. А второй вопрос — это обеспечение всей необходимой инфраструктурой, в первую очередь дорожной. Сегодня принято решение о строительстве и проектировании дороги", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.По информации администрации, до 2023 года власти Волгоградской области намерены завершить все имеющиеся долгострои в регионе — на сегодняшний день 13 домов — и восстановить права около одной тысяч обманутых дольщиков. Отмечается, что в прошлом году более 1,8 тысячи семей получили ключи от квартир в 13 домах, которые удалось достроить при содействии администрации региона.

https://ria.ru/20220408/beregoukreplenie-1782591366.html

https://ria.ru/20220225/pavodok-1775066054.html

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волгоградская область

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

волгоград, общество, волгоградская область, дзержинский район, россия, андрей бочаров