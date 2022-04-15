https://ria.ru/20220415/donetsk-1783758044.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Украинские войска в 15.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:29

2022-04-15T16:29

2022-04-15T16:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

кировский район

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, кировский район