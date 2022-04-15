06:19 15.04.2022 (обновлено: 06:22 15.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 обстреляли Донецк, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.