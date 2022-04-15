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СК расследует минирование плотины в ДНР украинскими националистами
СК расследует минирование плотины в ДНР украинскими националистами - РИА Новости, 15.04.2022
СК расследует минирование плотины в ДНР украинскими националистами
Российские следователи начнут расследование минирования украинскими националистами плотины в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:34
2022-04-15T15:34
2022-04-15T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
александр бастрыкин
россия
светлодарск
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские следователи начнут расследование минирования украинскими националистами плотины в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ."Председатель Следственного комитета России (Александр Бастрыкин) поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в Донецкой народной республике", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, украинские националисты заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске. Подрыв плотины может привести к затоплению нескольких населенных пунктов общей численностью более 15 тысяч человек."В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего, а также командиров украинских подразделений, которые принимали решение о минировании плотины, несмотря на очевидную угрозу гражданскому населению", - подчеркнули в СК РФ.
https://ria.ru/20220415/donbass-1783730696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, россия, светлодарск, следственный комитет россии (ск рф), в мире
СК расследует минирование плотины в ДНР украинскими националистами
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать минирование националистами плотины в ДНР