https://ria.ru/20220415/donbass-1783721230.html

В ЛНР за неделю возбудили 172 дела против украинских военных

В ЛНР за неделю возбудили 172 дела против украинских военных - РИА Новости, 15.04.2022

В ЛНР за неделю возбудили 172 дела против украинских военных

Следователи Генпрокуратуры Луганской народной республики возбудили за неделю 172 уголовных дела против украинских военных в связи с применением ими запрещенных... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:12

2022-04-15T14:12

2022-04-15T14:12

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Следователи Генпрокуратуры Луганской народной республики возбудили за неделю 172 уголовных дела против украинских военных в связи с применением ими запрещенных средств и методов войны, заявила журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Инна Семенова."Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере возбуждено 172 уголовных дела", - рассказала Семенова.Она уточнила, что уголовные дела возбуждены против украинских силовиков по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциду, а также "по иным фактам противоправных действий со стороны военнослужащих Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/donbass-1783656268.html

https://ria.ru/20220415/donbass-1783663117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс